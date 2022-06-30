藍擬組調閱委員會查染疫死亡案 綠：開議後討論

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北30日電）國民黨立法院黨團今天再籲監察院調查政府防疫作為有無官員違法失職；黨團也揚言，立法院下會期開議之後，不排除成立調閱委員會，對染疫死亡案例全面進行調查，給家屬、亡者一個交代。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，立法院成立調閱小組或調閱委員會都有相關規定，如果國民黨團要提出，一切就按照立法院相關規定，等開議後再行討論。

大鑫資訊公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利引起社會關注，國民黨立委質疑快篩試劑爭議疑雲重重，黨團連日來召開多場記者會質疑政府防疫作為。

國民黨立法院黨團今天再次召開記者會，黨團總召曾銘宗主持、首席副書記長李德維、立委賴士葆共同出席。曾銘宗說，國民黨團連續多日召開記者會，今天也是這一系列記者會的最後一場，結論是「一支黑心快篩、戳破防疫假象」。

曾銘宗表示，這波疫情從4月中旬擴散、嚴重惡化以來，顯示政府防疫作為並沒有做到如傳說中的「超前部署」，審查核發快篩試劑緊急使用授權（EUA）也沒有做好「嚴格把關」，行政上也令人覺得有「差別待遇」，責任則都推給廠商。

他說，呼籲監察院調查，也要求衛福部公布所有審查過程及會議紀錄供全民檢視。

另外，國民黨團今天在記者會上，並就新北市2歲男童「恩恩」於4月間染疫不治，1922專線遭疑延誤轉送，連日來受到社會關注一事，質疑現在綠營猛攻新北市府恩恩案，是當成選戰在打，是要「轉移陳時中抗疫不力、稀釋陳時中的責任」。

曾銘宗說，假設再做不當的操作，立法院下會期開議之後，不排除成立調閱委員會，對染疫死亡案例全面進行調查，給家屬、亡者一個交代。（編輯：林興盟）1110630