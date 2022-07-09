共機越中線 民進黨強烈譴責並要求立即停止挑釁

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（中央社記者溫貴香台北9日電）中共軍機8日踰越台灣海峽中線，民進黨今天予以強烈譴責，並指出，中共當局一再對台軍事滋擾，衝擊兩岸關係，更嚴重破壞區域安全秩序，要求中共當局立即停止不負責任的挑釁行徑。

民進黨上午發布新聞稿表示，在兩岸關係上，台灣始終採取不挑釁、不屈服的態度，並獲得國內民眾和國際社會的支持。然而，中共軍事擾台次數與規模卻是變本加厲，不僅顯示中共當局從未放棄對台野心，也在在證明製造兩岸緊張、破壞國際規則與現狀的罪魁禍首就是中共本身。

民進黨強調，台灣不會從事軍事對抗，非常希望能與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但若台灣任何一寸主權與民主自由的生活方式遭受威脅，台灣有堅定自我防衛的決心與能力，也必將竭盡全力捍衛自己。

民進黨正告中共當局，任何文攻武嚇手段，都無法驅使台灣向極權主義低頭，切勿誤判情勢、試圖破壞區域和平穩定現狀。

民進黨同時也呼籲朝野不分黨派，此刻應該一致對外、共同譴責中共粗暴行為，與全民一起捍衛國家主權與安全。（編輯：郭無患）1110709