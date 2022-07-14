面對中國施壓帛琉總統堅定挺台 外交部誠摯感謝

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）帛琉總統惠恕仁表示，儘管面對中國施壓仍會力挺台灣。外交部今天對此表達誠摯感謝，強調將持續深化台帛邦誼，並指出，中國近期在太平洋地區擴張勢力、侵犯他國主權的作法，已引起國際社會高度關切。

在斐濟參加太平洋島國論壇的惠恕仁13日接受日經亞洲（Nikkei Asia）專訪時指出，儘管面對中國強力施壓，「只要我還是總統」，和台灣的邦交就不會生變。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，台灣與帛琉1999年建交至今已邁入第23年，邦誼穩固友好，兩國在農漁業、醫療、教育及基礎建設等領域往來密切，互為彼此忠實盟友。

歐江安說，台灣與帛琉雙、多邊合作計畫持續順利進行，成果有目共睹，例如環保署長張子敬應邀以特使身分率團在4月13、14日赴帛琉出席第7屆「我們的海洋大會」（OOC），充分展現台帛在推動海洋保護、環境保護的貢獻。

歐江安表示，對於在中國打壓下，惠恕仁表示仍將力挺台灣，會繼續在各個國際場合為台灣發聲，外交部表達誠摯感謝。未來台帛將攜手前進，進一步深化雙邊友好邦誼與各領域合作關係。

外交部指出，反觀中國政府近期在太平洋地區許多擴張勢力及侵犯他國主權的作法，均遭到國際社會高度關切。例如4月索羅門群島與中國簽署安全合作框架協議，5月中國外長王毅走訪太平洋地區，意圖推銷「中國—太平洋島國共同發展願景」及「中國—太平洋島國共同發展5年行動計畫」。

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外交部表示，此外中國在聯合國海洋大會召開期間，不斷施壓吐瓦魯及帛琉排擠台灣人員參與；中國不當介入國際組織運作、嚴重侵犯兩國主權的惡劣行徑，屢遭各國嚴正關切，不僅未獲區域各國認同，反更讓人質疑中國政府背後的野心與動機。

外交部表示，中索秘密簽訂的安全協定已嚴重威脅區域穩定，引發美、澳、紐西蘭等民主陣營國家高度關切。台灣是印太區域重要成員之一，位處東亞第一島鏈樞紐位置，未來台灣將與理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的安全、和平穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1110714