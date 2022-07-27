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F-16故障迫降夏威夷 修復飛抵花蓮佳山基地

2022/7/27 15:21（7/27 15:25 更新）
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（中央社記者游凱翔台北27日電）空軍駐美11架F-16A/B戰機進行性能升級為F-16V，其中1架在6月7日因起落架故障迫降檀香山機場，事後則由美方負責維修，軍方人士證實，由於修復完畢，今天下午約1時20分平安降落花蓮空軍基地。

空軍以代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍並以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

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基於訓練需求，目前空軍共11架F-16A/B戰機進駐美國亞利桑納州的路克基地，因進行鳳展專案，這些戰機須分批返台性能升級，檀香山是戰機返台中繼站，6月7日1架返台性能升級的F-16因起落架故障迫降檀香山機場，機頭受損、人員平安，並由美方負責維修。

軍方人士下午向中央社記者證實，這架在檀香山受損的F-16已修復完畢，下午約1時20分平安降落花蓮空軍基地，屆時將轉往台中漢翔公司進行性能升級為F-16V。（編輯：林興盟）1110727

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