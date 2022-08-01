裴洛西若訪台 美前官員研判：訪大馬後可能中途停留

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團展開亞洲行，雖然公開行程未列入台灣，但前美國國防官員唐安竹預期，訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

美中競爭加劇之際，近期傳出裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台，中方不斷放話威脅，台灣海峽情勢格外引發關注。

裴洛西辦公室昨天公布訪問行程指出，國會代表團前往印太地區訪問，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本。此行聚焦印太地區安全、經濟夥伴關係和民主治理。

曾於2011年至2018年擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任的唐安竹（Drew Thompson）昨天推文表示，雖然裴洛西已公開的行程未提及台灣，但這並不代表國會代表團「不會在非官方的基礎上停留台灣」；這樣的作法符合美國「一中政策」。

他分析，這樣的作法考量北京關切，但不是「屈服」（capitulation）。中國希望看到台灣被排除在正式議程之外，也不和其他主權國家並列。

現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹認為，台灣未被列入裴洛西公開行程上，也沒和其他4個國家並列，保留訪台的非官方性質。

他推測，裴洛西率領的訪團可能會在訪問馬來西亞之後，以非正式方式中途停留台灣。

至於中國如何反應，他認為，目前看起來，大批共機架次侵擾台灣的防空識別區（ADIZ）、派出偵察機到台灣周圍是比較可能的反應。

新加坡外交部表示，裴洛西率領的美國國會代表團於今、明兩天訪問新加坡，期間將拜會新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob），並將與多名內閣部長會面。

另外，裴洛西預計今天下午出席新加坡美國商會舉辦的酒會。訪團結束首站新加坡行程後，預計將造訪馬來西亞。（編輯：郭中翰）1110801