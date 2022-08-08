跨黨派立委訪歐團 游錫堃：收穫豐富有所突破

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立法院8日舉行立法院跨黨派國會外交訪問團返國成果記者會，立法院長游錫堃（中）、國民黨立委孔文吉（右2）、萬美玲（右3）、民眾黨立委張其祿（左3）、民進黨立委黃世杰（左2）等人出席並合影。中央社記者謝佳璋攝 111年8月8日

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（中央社記者范正祥台北8日電）立法院長游錫堃今天指出，立法院跨黨派國會外交訪問團日前訪問捷克、立陶宛、法國進行深化民主同盟之旅，收穫豐富，備受禮遇，見了3位議長、9位副議長、52位國會議員，比過去有所突破。

游錫堃日前率「2022立法院跨黨派國會外交訪問團」出訪，7月18日至7月21日訪問捷克、7月21日至7月24日訪問立陶宛，以及7月24日至7月28日訪問法國；訪問團成員包括民進黨立委黃世杰、國民黨立委萬美玲和孔文吉、民眾黨立委張其祿。

立法院跨黨派國會外交訪問團一行今天於立法院召開記者會說明出訪6大成果，在訪問國備受外交禮遇、創國會外交多項「首次」重大突破、會晤多名當地政要、媒體報導正向肯定、駐外館處努力成果逐步顯現、具體了解友台夥伴對台期盼。

游錫堃指出，此行訪問捷克、立陶宛、法國，收穫豐富，3國國會都以正式外交訪賓規格接待，包括警車開道、掛國旗，受到外交禮遇在非邦交國裡是過去少見。

他說，此行出訪更創國會外交多項「首次」，意義重大。包括受邀至捷克參議院向全體參議員發表演講，創下立法院長赴捷克參議院演講首例。另外，成為第一次進入立陶宛國會訪問的立法院長。還有，受邀進入法國凡爾賽宮參觀討論修憲或重大議案才使用的參議院與國民議會聯席會議議事廳，打破台法多年的慣例。

游錫堃說，感謝全體團員參與行程，也感謝外交部駐外使館於第一線打拚的成果。

談及出訪交流，游錫堃指出，此行過程中，與許多友台國會議員就區域和平、經貿合作、民主治理等議題交流，期盼讓越來越多歐洲民主朋友能夠認識台灣，帶動更多合作；各國友台人士也殷切期盼能與台灣促進經貿等交流合作，立法院將站在監督角度督促行政部門儘速落實既有合作計畫，深化雙方邦誼，互利共榮。

今天在立法院簡報室舉行的記者會上，游錫堃並提及，此行訪問時，他也當面邀請了捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen），以及「立陶宛－台灣論壇」成員訪台，期盼未來在國會外交，立法院能夠繼續結合許多的一小步，推展成一個大的進步。

2022立法院跨黨派國會外交訪問團成員黃世杰、萬美玲、孔文吉、張其祿，今天也出席記者會，對於此行深化民主同盟之旅，一致表示順利圓滿，出訪交流成功。

孔文吉指出，此行順利圓滿，受到高規格禮遇，捷克、立陶宛、法國的議長和副議長都接見了立法院國會外交訪問團，大家都共同相信自由、民主、人權價值。

他特別提及，立法院國會外交訪問團一行訪問法國時，受到法國參議院副議長、友台小組主席李察（Alain Richard）非常熱絡接待，聯絡了18位參議員參加午宴。

張其祿指出，此行國會外交於捷克、立陶宛、法國都有見到非常重要的國會代表。

黃世杰表示，國會外交也將台灣民主自由價值向友邦展現，深化民主同盟交流。

萬美玲說，這次出訪是成功的國會外交，受到高規格接待，很多禮遇都是之前沒有的情形，非常感動。互動過程中，各國議員對於文化、教育、科技、經濟等交流很感興趣，期盼一點一滴做好國會外交，讓世界更認識中華民國台灣。（編輯：蘇志宗）1110808