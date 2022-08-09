觀察中共軍演 專家：若台海爆發衝突外援介入困難

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（中央社記者王承中台北9日電）中國在台灣周邊進行大規模軍演，軍事評論家亓樂義今天表示，對台最大威脅是使台灣處在戰略內線的態勢，防衛縱深也被壓縮到最小範圍，若未來不幸發生衝突，外援介入比烏克蘭困難，台美應評估衝突後最需要的物資，開始進行預儲、預置。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國自4日開始在台海周邊海空域實施聯合軍事演習，並向台灣北部、南部及東部周邊海域發射東風系列彈道飛彈，其中有部分彈道飛彈飛越台灣上空，被稱為繼96台海飛彈危機後的第4次台海危機。

前國民黨立委、國家政策研究基金會國安組召集人林郁方今天主持「中共軍演的衝擊」直播節目，邀請資深軍事評論家亓樂義對談，觀察中國軍演對台灣可能帶來的影響。

亓樂義指出，台灣防衛作戰首重戰略防護，要能頂住中國的第一擊。他認為，此次軍演對台灣最大的威脅是，使台灣處在戰略內線的態勢，防衛縱深也被壓縮到最小範圍。國防部應好好思考國防資源該如何配置，以前是重西輕東，但此次軍演共軍機艦已進入台灣東部、巴士海峽。

林郁方表示，俄軍面對烏克蘭的不對稱作戰吃盡苦頭，但他認為此次台海危機顯示，台海防衛作戰與俄烏戰爭在本質上不同。他認為，台灣海峽阻止兩岸接近，不對稱作戰須等中共把兵力投射到台灣後才能發動，在此之前，沒有所謂不對稱戰爭的問題，因為無法接近敵人。

亓樂義指出，此次軍演顯示台灣未來可能面臨被中共封控的局面，台灣處於戰略內線態勢，外援介入要比烏克蘭困難，台美應評估萬一衝突發生後台灣最需要的各項物資，開始進行預儲、預置。

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林郁方表示，若中共圍困台灣，台灣的天然氣儲備絕對不夠用，且目前也很難增加儲存地點，而爆發戰爭時，也會是中共優先攻擊的目標。當兩岸發生戰事，台灣的電力絕對嚴重不足，這問題很難解決。這涉及台灣是否有能力獨立突破中共封鎖，或是美日是否願意協助台灣。

亓樂義指出，目前很多客觀條件讓美國不得不重視台灣，但問題不是美國要不要幫助台灣，而是台灣安全是否符合美國在印太的核心利益。他認為，若中共佔領台灣，等於第一島鏈沒了，美國必須被迫退出東亞，他相信現在美國認為中國是威脅。（編輯：郭無患）1110809