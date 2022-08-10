不畏軍演訪台 聖文森總理：相信台灣能夠掌握事態【專訪】

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聖文森及格瑞那丁總理龔薩福接受中央社專訪時表示，訪台行程早就排好，和中國軍演沒什麼關係，也沒被軍演嚇阻取消訪台，相信事態都在台灣政府掌控中。中央社記者趙世勳攝 111年8月10日

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福在中國對台大規模軍演時訪台，他表示，行程早就排好，和中國軍演沒什麼關係，也沒被軍演嚇阻取消訪台，相信事態都在台灣政府掌控中。

龔薩福（Ralph Gonsalves）昨天接受中央社專訪，對於他在中國對台軍演期間以到訪具體行動挺台，龔薩福認為，他此時來台是「巧合」，跟中國軍演沒有因果關係，台聖間已有41年邦誼，不需要因為中國發起什麼行動，刺激聖國重申對台的友誼。

談到與中國的接觸，龔薩福表示，聖國願與所有國家交朋友，但不能接受中國預設「與台灣斷交」的前提，「只要我還是聖國總理，就不會接受這樣的前提」，中國不能要求他國，要和中國建交就必須拋棄另一個朋友。

龔薩福表示，他不懂中國為何要因美國聯邦眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）訪問台灣而做出「過度反應」。並指出，他在此時拜訪友邦與中國軍演沒有什麼關係，聖國跟台灣有預定好的協約要簽署，他深信，如果此時來台灣訪問不安全，會有朋友警告他，「朋友沒告訴我不安全，我就相信他們的判斷前來」。

至於中國是否積極拉攏聖文森，龔薩福坦言，聖國跟中國在許多國際組織裡共存，實際上，他也常會碰到來自中國的外交官，他們彼此會相互尊敬地交談；龔薩福相信，中國很盼望聖國轉與中國建交，與台灣斷交，但他不能接受這樣的預設前提。

龔薩福認為，人類須互相依存，Covid-19疫情更印證這點，因此他不斷呼籲將台灣納入世界衛生組織（WHO）等國際組織，他知道中國官方立場強烈反對這點，但到某個階段，就該把屬於20世紀的舊恩怨拋諸腦後，一起迎接21世紀的挑戰。

龔薩福幽默地說，因為太常被要求在兩岸關係議題表態，就算三更半夜被叫起來回答這個問題，他都能回應標準答案。

對於美中角力下，許多拉美國家面臨「選邊站」處境，龔薩福表示，應根據不同議題做出自己的正確判斷，當他批評美國對古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜的制裁或處置是霸凌時，他相信中國一定在旁邊拍拍手，當他支持台灣時，美國則會替他拍拍手。

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龔薩福表示，他知道美國是台灣堅定的盟友，聖國多數觀光客來自美國，美國也是聖國的朋友，但該反對的他還是會直言不諱，「我們對朋友很單純很直接，同意的事就說同意，不同意就說不同意」。

台灣與聖文森及格瑞那丁1981年8月15日建交。龔薩福7日至12日率團訪台，此行是他第12次訪問台灣、以總理身分第11度來訪，也是他2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次來訪。（編輯：郭無患）1110810