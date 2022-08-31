中央機關總員額續控管 112年精簡率8.9%

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院人事行政總處今天提出「中央政府總員額運用狀況專案報告」，民國112年度中央機關的預算員額為14萬34人，相比108年精簡1萬3633人，精簡率8.9%。

立法院即將開議，112年度中央政府總預算案今天送抵立法院。

中央政府機關總員額法規定，行政院人事主管機關或單位每4年應檢討分析中央政府總員額狀況，釐定合理精簡員額數，並在總預算案中向立法院提出報告。

根據人事行政總處「中央政府總員額運用狀況專案報告」，112年度總預算案屬總員額法範圍內員額為14萬34人，相比108年15萬3667人至112年同範圍員額減少1萬3633人，精簡比率8.87%。

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至於範圍預算員額減少原因，包括減列超額預算缺額、自行檢討減列非超額預算缺額，以及配合總員額法修正，衛福部及退輔會所屬醫院預算員額、海委會及所屬機關軍職人員皆不再適用此法；另外，配合省級機關業務移撥金門縣政府，預算員額改以地方政府預算編列。

而預算員額增加主因，人事行政總處指出，例如數位發展部成立，增加必要人力，或飛航安全調查委員會改制國家運輸安全委員會、農田水利會改制公務機關等組織改制。（編輯：蘇龍麒）1110831