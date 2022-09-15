柯志恩、謝國樑高雄座談 承諾攜手推動雙港發展

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國民黨籍高雄市長參選人柯志恩（中）和同黨基隆市長參選人謝國樑（左）15日在高雄座談，兩人會中承諾，將攜手推動雙港發展。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩及基隆市長參選人謝國樑今天在高雄舉行座談，共同擘劃南北港都雙城願景。兩人承諾，若未來雙雙當選，將聯手推動雙港城市行銷。

柯志恩和謝國樑今天在國民黨高雄市黨部舉行「雙港作伙，南北港都雙城願景」座談會，兩人表示，未來將攜手推動「雙港合伙．KK好禮」政策，KK分別代表高雄與基隆英文拼音首字母，雙城將聯手推動雙港城市行銷。

「雙港合伙．KK好禮」未來規劃發售基隆、高雄雙港城市友誼觀光護照，串聯高雄旗津、駁二商圈與基隆廟口商圈，推出雙城商家互惠活動，如美食券、限量伴手禮等。

另外，將針對基隆、高雄各觀光景點推出集點闖關活動，與民眾分享屬於港灣城市的歷史與風情；並計畫與台鐵、旅宿業者合作，推出旅遊套票。

柯志恩表示，未來不只是城市行銷，也預計擴及產業合作，基隆與高雄同樣身為港灣城市，港口的發展牽引著產業脈動；相信兩城市間互相交流，絕對能促進發展，互相吸取經驗並推動發展，共同打造幸福港灣雙城。

柯志恩也說，高雄港除了擁有豐富的海運、物流業，未來應該讓產業充分參與高雄港的發展策略及市政發展方向，發揮公私合夥精神。若未來當選，一定會充分與相關業者溝通，讓市府有積極參與的角色。

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謝國樑認為，港口周邊發展必須從解構軍港做起，釋放更多空間來發展建設與娛樂。他承諾，未來若順利擔任市長，一定會盡力協調軍港解構，並利用郵輪停靠契機，打造如港灣主題樂園、打卡熱點的著名地標，帶動基隆港區商圈。

謝國樑提到，目前港務公司有設在高雄，但航港局卻仍未遷至基隆，因此希望航港局能遷址到基隆，以表達對基隆港的重視。（編輯：張雅淨）1110915