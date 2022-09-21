競爭力調查新北六都末 林佳龍指侯友宜分心無力

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）21日談及天下雜誌調查新北競爭力是六都吊車尾時表示，退步主因是新北市長侯友宜無力又分心，「他的好好做事很像以前馬英九先生的謝謝指教」。中央社記者高華謙攝 111年9月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及天下雜誌調查新北競爭力是六都吊車尾時表示，退步主因是新北市長侯友宜無力又分心，「他的好好做事很像以前馬英九先生的謝謝指教」。

國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰針對林佳龍批評新北市退步時表示，林佳龍又在掩耳盜鈴，無視林佳龍過去在台中市長任內滿意度幾乎都是倒數。

林佳龍今天上午與民進黨立法委員吳秉叡到新莊地藏庵參香，媒體詢問對於天下雜誌做的縣市調查指出，侯友宜施政滿意度連3年在經濟與文教面向退步，且新北市競爭力在六都敬陪末座的看法。

對此，林佳龍表示，城市競爭不進則退，新北會退步有2個原因，首先是「無力」，侯友宜做了2屆新北市副市長與1屆市長，執政12年已後繼無力，這4年中央前瞻基礎建設預算投入，但地方沒有提出新的大建設，當然會逐漸退步。

另一方面是「無心」，雖然侯友宜說好好做事，但志在2024總統選舉，這樣市政自然會空轉。

林佳龍說，侯友宜不與社會對話，都用應付字眼「好好做事、專心市政」，無法產生監督與求進步，這現象已是警訊，希望這次選舉能讓新北市真的升格又升級。

對此，陳柏翰表示，同樣是天下雜誌調查，林佳龍在公元2015年到2018年擔任台中市長的個人施政滿意度，始終在全國16名到18名的末段班間徘徊，「滿意度低到連退步的空間都沒有」。

陳柏翰指出，侯友宜是副總統賴清德認證過的「五星」市長，反觀林佳龍不論是過去在台中市政「無心」表現，以及只想選台北「無心」選新北，都一再證明林佳龍無心認真對待新北市民。

另外，林佳龍針對接受鏡週刊專訪時，提到會透過5大利基力拚逆轉勝，他表示，新北是艱困選區，他從接受提名到現在2個月，再2個月要投票，現在就像籃球比賽上半場第2節快結束，進入中場休息。

林佳龍指出，他與團隊每步都踏得很穩，民進黨很團結，議題攻防精彩，也讓侯友宜不得不留在新北市，無法全國走透透，這也反應在最後民調拉近，相信隨選戰進入中場休息後下半場可逆轉勝。

媒體詢問，為何會覺得侯友宜鐵漢無情。對此，林佳龍表示，有太多事情，包括「恩恩」案、金山區公所小編過勞猝死，衛生局職員遭性侵後自殺等，作為行政首長就是父母官，一定要先與民同在，不能講沒溫度的話，或以行政程序應付。

林佳龍指出，「這就是我們現在看到侯市長的風格，他的好好做事很像以前馬英九先生的謝謝指教」，面對議員質詢也答非所問，太過「靠勢」、驕傲。

他說，過去侯友宜給人的形象是鐵漢柔情， 但現在卻發現是鐵石心腸，對很多受害者造成二度傷害，從政應要與民同在、與民同悲，才能帶領民眾從災害中走出來，社會才能縫合重建。（編輯：戴光育）1110921