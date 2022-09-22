蔡適應提汰換類比監視器 研擬警消港都加給

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（右3）22日舉行強化公共安全政見記者會，提出未來市府將以新台幣3億多元預算，將3430支類比式監視器汰換為數位監視器，保障市民安全。中央社記者王朝鈺攝 111年9月22日

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天舉行強化公共安全政見記者會，提出以新台幣3億多元預算，將3430支類比式監視器汰換為數位監視器，保障市民安全，並研擬警消港都加給。

蔡適應今天與基隆市議員鄭文婷、張顥瀚等人，舉行「強化公共安全」政見發表記者會，談到鄰里治安防護，蔡適應表示，未來市府將以3億多元預算，將3430支類比式監視器汰換為數位監視器，保障市民安全。

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此外，蔡適應指出，立法院開議後，將處理警械使用條例修法，他會大力支持警察合理用槍，若有訴訟發生時則全力協助，讓市府成為警察最大後盾。

至於基隆市港都警消加給，蔡適應說，基隆市長林右昌擔任市長8年來還債績效顯著，他上任後會盤點市府財政，適當研擬津貼並向中央爭取核定，拉近北北基桃警消待遇。另外，基隆有群無償為市民服務的志工，及守護家園的義警、義消、民防人員，未來他也會優化相關裝備及出勤福利。（編輯：張銘坤）1110922