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不認「惡霸強姦說」失言 柯文哲：只是用詞強烈

2022/9/23 10:51
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今天談及「惡霸強姦說」時表示，不認為失言，只是用詞強烈，被抹黑、被人格毀滅他感同身受，2018年他競選連任時也被抹黑買賣、活摘器官。

柯文哲昨天談及民眾黨新竹市長參選人高虹安為論文案落淚時說，就像惡霸流氓要強姦女生，「女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」

柯文哲上午出席2022台北市參與式預算論壇，接受媒體聯訪時表示，台灣不可成為不公平社會，應譴責加害者施暴，怎麼會是（譴責）受害者反抗？

他說，高虹安寫論文時非政治人物，從台灣到美國念書，辛苦拿到博士學位，現在被國家力量修理、抹黑抄襲，不只是言辭霸凌，是人格毀滅。

媒體追問「強姦說」是否故意要為高虹安「吸砲火」？是否衝擊民眾黨選情？柯文哲表示，選舉有攻防，但要符合人性，用國家力量修理，不是公平社會。

至於與柯文哲關係深厚的無黨籍台北市長參選人黃珊珊是否更邊緣化？柯文哲說，選舉是爭取人民支持，但他非常清楚這國家不正常，沒政策辯論，都口水戰。

邊境將開放部分，柯文哲表示，雖贊成，但怎麼做、需講清楚地方政府如何配合中央，如機場快篩在哪做？做完向誰報告等，如果都要電話聯絡，每天那麼多人入境狀況下沒那麼容易。（編輯：李明宗）1110923

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