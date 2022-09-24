林佳龍：民進黨新北執政16年比國民黨17年還好

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，以往民進黨在新北市執政的16年，比起國民黨執政的17年還要好，如今應該換人換黨來當市長，才能夠大翻新。

林佳龍上午前往八里區，參加他與新北市議員鄭宇恩的八里聯合競選總部成立大會。

與會的前民進黨台北縣長尤清，推崇林佳龍為美國耶魯大學博士，且提出許多願景，有台中市長與交通部長的經歷；他說，「等了17年這麼久，應該大翻新」。

林佳龍接受聯訪與致詞時說，尤清當年在台北縣長任內規劃許多基礎建設與一鄉鎮一特色，包括前台北縣長蘇貞昌任內，民進黨執政的16年，比起國民黨執政的17年更好，希望可接棒以往的經驗，實現「大翻新」的願望。

林佳龍說，總統蔡英文完全執政後，透過政策與預算，前瞻基礎建設、托育一條龍、社會住宅等，才讓新北有些新的發展；但在地新北市府沒有大的建設，執政17年「沒有升格又升級」，許多都是中央在推動的；因此，全黨團結希望翻新，讓新北成為台灣第一大都市、最進步的國際城市。

林佳龍重申，新北市要與台北市成為雙子星城市，共同帶動首都圈1000萬人口發展以代表台灣。新北市不應該是衛星都市、也不是衛星工廠；他提出「海空雙港」概念，結合台北港、基隆港，桃園國際機場、松山機場，讓貨物出去，觀光客與商務客進來，新北市自然可以發展。

林佳龍說，他有國土規劃與產業政策，包括瑞芳與基隆河谷、八里與淡海新市鎮、板橋新莊智慧城，都可以發展半導體等產業；並以交通建設讓「八里後院變前門」。

他提出補助老人裝假牙等社會福利政策，強調這些是侯友宜沒有實施的，且近期侯友宜的施政滿意度評比都下降，不如換新人、新政、新氣象。（編輯：方沛清）1110924