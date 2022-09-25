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出席江聰淵後援會成立 蔡總統：讓宜蘭重返榮耀

2022/9/25 14:26（9/25 14:51 更新）
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民進黨主席、總統蔡英文（前中）25日出席「2022宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會」，拜託大家支持民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前右2），一起為宜蘭拚建設、拚福利。（江聰淵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日
民進黨主席、總統蔡英文（前中）25日出席「2022宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會」，拜託大家支持民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（前右2），一起為宜蘭拚建設、拚福利。（江聰淵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月25日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）民進黨主席、總統蔡英文今天前往宜蘭，為黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵站台，拜託大家支持江聰淵，從中央到地方，一起為宜蘭拚建設、拚福利，把宜蘭贏回來，讓宜蘭「重返榮耀」。

蔡總統上午出席「2022宜蘭縣百工百業挺江聰淵後援會成立大會」致詞表示，宜蘭人對台灣民主有很大貢獻，對地方治理的標準很高，尤其從已故前宜蘭縣長陳定南開始，他所開創的宜蘭經驗，是地方執政的榜樣，也是地方治理的標準，讓宜蘭人很驕傲、很光榮。

蔡總統說，今年的宜蘭縣長選舉，全台灣人都在看，看宜蘭人的選擇是什麼，宜蘭人是不是要找回宜蘭人的光榮，要不要「重返榮耀」。

蔡總統表示，行政院長蘇貞昌4月決定推動「班班有冷氣」政策，就是參考江聰淵在宜蘭市的推動經驗，地方只要有好政策，中央就全國來做；江聰淵參選以來非常認真，已提出許多政見，例如「農地333政策」，是為了保護農民權利、優化農地使用，「婦幼3安政策」要增加生育補貼到新台幣1萬5000元等。

蔡總統說，江聰淵還要用宜蘭市青創中心的成功經驗，擴大辦理青年基地，他不只要幫年輕人「找工作」，也要幫宜蘭交通「找出路」，而宜蘭的出路最關鍵就是交通。

蔡總統指出，不管是宜蘭鐵路高架化，還是高鐵延伸到宜蘭，中央政府都已在積極規劃、加速推動，尤其高鐵延伸到宜蘭，將是宜蘭「轉骨」關鍵，未來，宜蘭、台北來回的時間更短，一定對宜蘭發展很有幫助。

致詞結束後，蔡總統高舉江聰淵的手，與民進黨黨公職一起向全場民眾大喊「顧宜蘭、換縣長、江聰淵凍蒜」，並向在場鄉親鞠躬表達感謝。（編輯：陳仁華）1110925

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