綠提金星案質疑涉洗錢 謝國樑：烏龍指控

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（中央社記者王揚宇、王朝鈺台北26日電）民進黨立法院黨團今天表示，國民黨基隆市長參選人謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美金給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，是否涉及洗錢等，呼籲謝國樑說明。

對此，謝國樑表示，相關指控是大烏龍，這個借貸是3個公司共借貸給對方新台幣1億元，金星國際公司資本額700萬元，其中借貸只占300萬元，而另外有多人股東的公司負責其餘借貸款項，其中一家公司資本額就有700萬美元（約新台幣2億2200萬元），借貸230萬美元（約新台幣7300萬元）不是問題，民進黨根本完全搞錯。

謝國樑出示借貸時在律師及會計師見證下簽署的文件表示，這是3個公司一起的借貸行為，非金星國際公司單獨借貸上億元，關於不實指控，「我希望能夠得到一個正式的道歉」。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵、基隆市議員張顥瀚等人今天召開「踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金」記者會，說明相關質疑。

羅致政說，案件源於林冠百涉嫌掏空公司資產，因此遭檢方起訴；然而，有一筆1億100多萬元的鉅款，跑到謝國樑的金星國際公司，而謝國樑、林冠百聲稱這是還借款。

羅致政質疑，金星國際當時的資本額只有700萬元，為何有320萬美金可以借林冠百，是否真的有這筆借貸關係，而且還款金額中，有300多萬元的利息是給謝國樑個人，如果是用公司名義借款，為何錢會給謝國樑；此外，金星公司的資金規模是如何膨脹的，也令人質疑。

羅致政指出，基隆市民值得得到一個清楚答案，呼籲謝國樑不要閃躲，要對外說明。

林靜儀說，這兩家公司都是台灣的公司，為何借款是用320萬美金，而且如果這筆借貸關係為真，成立於2012年的金星公司，在6年間至少暴賺14倍。

林楚茵指出，如果根據公司法第15條規定，融資金額不得超過貸與企業淨值的40%，代表金星國際在6年內必須要暴賺35倍，才有可能借出320萬美金。

林楚茵指出，如果還給謝國樑的這筆錢是犯罪所得，謝國樑是否違反洗錢防制法，另外是否違反收受犯罪所得、公司法等5大罪狀。（編輯：翟思嘉）1110926