給足代理教師12個月薪資跳票 彰縣府指逐步延長

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時代力量彰化縣議員吳韋達（前左2）等人28日前往彰化縣政府前廣場舉行記者會，指彰化縣國中小代理教師除工作沒有完整任期保障，薪水也只有10個月多，空窗的2個月沒勞健保、沒年資累積，呼籲保障代理教師工作權。（吳韋達服務處提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年9月28日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）彰化縣議員吳韋達今天指出，彰化縣長王惠美曾承諾給足國中小代理教師12個月薪資但未達成。彰縣府表示，近年逐步延長代理教師聘期並支薪，暑假有完整任務給予全學年度聘期。

今天是教師節，時代力量彰化縣議員吳韋達、彰化縣議員參選人鄭宇焱等人前往彰化縣政府前廣場召開記者會指出，彰化縣國中小代理教師除工作沒有完整任期保障，薪水也只有10個月多，空窗的2個月沒勞健保、沒年資累積，王惠美曾簽署的承諾遲未兌現。

吳韋達表示，王惠美於公元2018年曾答應給足代理教師1年完整聘期，但至今無編列預算，他於2019年縣議會第2次定期會質詢，當時王惠美承諾逐年編列，但如今這屆任期將滿仍無法實踐。

彰化縣政府今年預算，吳韋達指出，歲出較去年增新台幣20多億元，縣府可以發放非法定社福，卻不願完整發放12個月薪水給代理教師，可見縣府不是沒錢，而是不重視。

鄭宇焱說，王惠美曾表示願給足代理教師12個月薪資，但至今未達成，理由是「給足薪水，將造成彰化財政負擔加劇」，但「窮不能窮教育」，教育預算應列為最優先項目，讓代理教師安心教學，縣府無論如何都應擠出經費，補足代理教師整年薪水。

對此，彰化縣政府教育處透過新聞稿回應，為使代理教師有合理備課期間及學期末處理學生成績評量等事宜，以提升教學品質，衡量縣府財政及學校代理教師實務現況，逐步規劃延長聘期。

教育處表示，目前做法為在暑假被賦予完整任務者，給予全學年度聘期。彰化縣代理教師聘期與高雄市、台中市相同，優於新北市、台南市、基隆市等9個縣市。

另外，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳指出，投資學童絕不可省，但彰化縣目前教育投資明顯不足，且代理教師比例過高、約占逾8%，造成師資不穩定。

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她說，部分家長為兒女尋求更佳學習環境，寧可至外縣市私校或雙語學校就讀，造成學童外流，她認為應逐年補足正式教師員額，降低代理教師占比，教師甄選也不宜連續多年停辦。

根據彰化縣教育處統計資料顯示，彰化縣111學年度編制內國中普通班代理教師比率約7%，符合規定；111學年度編制內國小普通班代理教師比率約18%，縣府將持續甄試正式教師，逐年降低代理教師比率。（編輯：戴光育）1110928