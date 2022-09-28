侯友宜選辦：警大聲明出自學校公關室 文字真實

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國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室執行長張其強（左）、發言人吳亮賢（右）28日舉行記者會，公開說明中央警察大學聲明事件，現場出示電視報導截圖、警大公關室提供的文字說明截圖等，強調相關聲明皆出自警大公關室。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室今天下午表示，針對侯友宜博士學位的疑慮，侯辦公布的中央警察大學聲明確實來自警大公關室，「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強、發言人吳亮賢今天下午舉行記者會，說明日前中央警察大學針對尋求連任的新北市長侯友宜博士學位遭質疑議題，警大公關室不僅提供電子媒體、也提供平面媒體相關文字說明。

侯辦並公布電視媒體報導的畫面截圖、平面媒體傳給侯辦的警大說明文字內容截圖，以及警大公關室回信息給侯友宜選辦相關已塗銷號碼的手機聯絡人截圖。

張其強指出，9月23日晚間，電視媒體晚間新聞已報導「警察大學聲明」；隨後平面媒體也向警大索取「聲明」，警大公關室不久也提供文字「聲明」，所有的文字也都出自警察大學人員之手。

張其強表示，隔日、9月24日下午，警大公關室人員也致電侯友宜選辦，證實確有提供媒體相關內容，他轉述警大公關室證實「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」。

針對「警大聲明」爭議，民進黨新北市長參選人林佳龍競辦成員，今天下午到新北地檢署告發侯友宜選辦2名成員涉偽造文書罪。

對此，吳亮賢表示，無論是電子媒體報導的「警察大學聲明」，或平面媒體向警大公關室索取的聲明，都證明警大公關室確實提供相關內容給媒體。

他與張其強都表示，在司法調查過程中，會完全配合說明與提供相關資料，但為避免造成公關室基層人員困擾，暫時不會公布當時警大公關室聯繫侯辦人員的聯繫資訊。（編輯：戴光育）1110928