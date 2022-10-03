延攬專業與年輕世代 陳時中競辦新添4名發言人

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（中央社記者林長順台北3日電）陳時中競選辦公室今天公布4名新任發言人，分別為台北市土木技師公會理事長莊均緯、醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、律師陳品潔及陳時中競選辦公室新聞部主任林聿禪。

陳時中競選總幹事吳思瑤表示，台北市長的選舉進入下半場，民進黨台北市長參選人陳時中已經提出14項領域、超過140項具體的台北市市政政策，接下來仍會持續提出更多政策論述。

吳思瑤指出，陳時中競選團隊延攬不同領域的專業人才與年輕世代，要讓台北市的市長選舉進入政策實質討論的階段，引導選舉往正向的方向前進，陳時中會持續用政策說服選民，改變台北，讓台北更好。

第1名發言人是協助陳時中提出內湖交通解方、以及士林北投10年路網計畫的莊均緯，莊均緯現為行政院政務顧問、台北市土木技師公會理事長，以及台灣仲裁協會、中華工程仲裁協會理事，是一位專業的土木技師，同時也擔任仲裁人與調解人。

第2名發言人為羅浚晅，羅浚晅為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、新北市醫師公會理事、中華民國基層醫療協會常務理事、台灣醫事法律學會醫務執行長。羅浚晅擁有醫學與法律的專業背景，也擔任勞動部勞資爭議仲裁委員、眾律國際法律事務所醫療法顧問。

羅浚晅在致詞時指出，台北市民已厭倦了潑髒水的文化，他加入陳時中的競選團隊，除了協助提出務實的政策，更要說出真話、看出問題，讓選舉能夠往正向的方向前進。

第3名發言人則是年輕的律師陳品潔，陳品潔目前主持自己的律師事務所，曾服務於外國法事務律師事務所，同時也是陳時中律師後援會的一員。

陳品潔表示，是在疫情中對阿中的治事風格感到印象深刻，因此要代表背後年輕世代的律師們，一同站出來力挺陳時中。未來，也會用新世代、新銳形象的力量，說服更多選民支持陳時中。

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第4名發言人則是林聿禪。林聿禪曾在內政部長徐國勇辦公室擔任秘書，經歷含括行政院發言人室、2014柯文哲競選辦公室新聞聯絡人、台北市政府媒體事務組、綠色和平電台「台灣新女聲」主持人、謝長廷辦公室新聞連絡人，新聞與政治工作經歷完整。

林聿禪在致詞時提到，過去10年從事新聞聯絡工作，未來會以1名年輕世代角色，除了持續強化媒體服務，也會協助陳時中團隊與年輕選民溝通，爭取更多年輕選票。（編輯：方沛清）1111003