徐耀昌站台挺鍾東錦 徐定禎：國民黨排黑是否改變

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）國民黨籍苗栗縣長徐耀昌昨晚為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天質疑，國民黨是否會動用黨紀開鍘，當初排黑立場是玩真的還是打假球。

徐定禎今天透過競選總部發布新聞稿指出，國民黨以排黑條款為由，提名前苗栗農田水利會會長謝福弘為苗栗縣長候選人，本是端正選風的好事，然而擔任苗栗縣長的國民黨中常委徐耀昌卻公然為脫黨參選的鍾東錦站台，針對這樣的選舉操作，他要向國民黨與黨主席朱立倫提出3道問題。

徐定禎說，首先，國民黨當初因排黑條款，不敢提名鍾東錦，現在排黑立場是否已經改變，其次，會不會用黨紀處分徐耀昌，以及國民黨有沒有打假球，是否會放生謝福弘。

徐定禎指出，徐耀昌支持鍾東錦已經違背國民黨黨紀，國民黨應該堅定以黨紀處分徐耀昌，否則國民黨作為大黨的顏面盡失，將來更不可能領導社會進步。

徐定禎表示，徐耀昌支持鍾東錦更坐實之前國民黨修改「鍾東錦條例」是開巧門、排黑做半套。請問國民黨「敢說你們沒有打假球，國民黨會放生正式提名的候選人謝福弘嗎」。

徐定禎也說，國民黨內鬥全面檯面化，是鍾東錦、謝福弘的對決，也是徐耀昌、劉政鴻的角力，但苗栗不是「非藍即黑」，選民希望看到的是政黨良性競爭，他要讓苗栗完成3個告別，告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系選舉，這一戰一定會翻轉苗栗。（編輯：方沛清）1111003