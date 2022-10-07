9月人口總數2319萬8133人 連續3個月正成長

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（中央社記者賴于榛台北7日電）根據內政部最新統計資料，截至9月，台灣人口總數為2319萬8133人，自然增加為負4288人、社會增加7867人，整體較8月增加3579人；這也是自民國109年2月起人口負成長後，連續3個月人口正成長。

內政部今天公布民國111年9月戶口統計資料，截至今年9月底，人口總數為2319萬8133人，相比110年9月減少23萬2815人，與8月比較則增加3579人。

根據內政部資料，今年9月出生數為1萬2217人，折合年粗出生率為千分之6.41，較去年同期減少1247人，但較8月增加315人；人口死亡數1萬6505人，折合年粗死亡率為千分之8.66，相比去年同期增加2611人，相較8月減少1325人。

另外，今年9月遷入人口數為9萬5826人，較去年同期增加2739人，較8月減少3820人；遷出人口數為8萬7959人，比去年同期減少2萬5587人，相較8月則減少1269人，淨遷入人口數為7867人。

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出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣9月人口自然增加為負4288人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，9月則為7867人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加3579人。

而有別於8月新低的結婚對數，9月結婚對數來到1萬1546對，為今年度次高，其中不同性別1萬1350對，相同性別196對，折合年粗結婚率為千分之6.06；離婚對數4335對，其中不同性別4286對，相同性別49對，折合年粗離婚率為千分之2.27。（編輯：潘羿菁）1111007