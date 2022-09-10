疑疫情影響 日本2022上半年出生數跌破40萬創紀錄

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日本政府厚生勞動省表示，日本今年1月到6月出生人數速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）為38萬4942人，是2000年以來首度跌破40萬人。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省表示，日本今年1月到6月出生人數速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）為38萬4942人，是西元2000年開始統計以來首度跌破40萬人。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省研判，有可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長期影響，民眾避免結婚及懷孕等造成出生人數減少。

日本今年上半年出生數跟2021年同期相比減少2萬87人。日本每年出生數從1970年代中期起持續減少，2021年全年出生81萬1604人，已創調查開始以來最低紀錄；今年如果照目前的情況來看，有可能出現史上首次全年出生數跌破80萬人大關。

至於結婚件數部分，2019年雖然有59萬9007對新人結婚，但受到疫情影響，2020年減為52萬5507對、2021年更持續減少到50萬1116對。

相當熟悉人口問題的日本綜合研究所首席主任研究員藤波匠說，一般來說，從結婚到生小孩大約要花兩年半的時間，2020年受到疫情擴散暫不結婚的人增加，可能對今年上半年出生數減少帶來影響。

另外，時事通信社報導，日本政府厚生勞動省國立社會保障及人口問題研究所，9月9日公布一份調查指出，新人透過職場或友人介紹結婚的比率減少，但超過一成新婚夫妻是在網路上結識。

研判受到疫情擴大影響，讓情侶與夫妻結識環境也出現變化。

這項調查分成兩個部分，一個以妻子未滿55歲的夫婦為對象，另一個則以未滿55歲的成年未婚者為對象。

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2015年7月到2018年6月結婚的夫妻中，有6%是在網路上認識；但到了包括疫情擴散時期的2018年7月到2021年6月結婚的夫婦中，則有13.6%是在網路上認識，較前3年比率成長一倍。

而在18歲到34歲的未婚男女中，認為早晚都要結婚的人數，較上次在6年前進行的調查來得減少；至於平均希望生幾個小孩，男女都創1982年調查以來新低，女性首度低於2人，希望生小孩數僅1.79人。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1110910