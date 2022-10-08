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青年年所得創高 藍：高物價買不起房才是現況

2022/10/8 11:43
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）主計總處調查30歲以下平均年所得在2021年創下新高，但國民黨今天表示，這是假象，高物價壓力、買不起房才是現況，呼籲政府確實解決青年低薪、就業等問題，不要再美化數據。

主計總處調查，2021年所得收入者平均年所得達新台幣68.1萬元、續創歷年新高；30歲以下平均年所得也達51.9萬元、同樣創高。

國民黨今天召開記者會，質疑政府的數據與青年實際感受天差地遠。副發言人郭音蘭說，政府數據並未排除極端的高所得，僅取全國平均值，無法顯現社會真實的多數情況：美化後的數據，只是掩耳盜鈴，無助於解決青年普遍低薪的問題。

郭音蘭也說，近日公布最新的9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，1月至9月CPI年增率平均漲幅為3.06%。實際所得被嚴重通膨減損，青年生活痛苦仍未減少。

另一位副發言人楊智伃說，內政部公布最新的房價所得比為9.69倍，創下有統計以來的單一季度新高，等於民眾要買房，平均要超過9年不吃不喝，壓力沉重。

楊智伃表示，政府應確實解決青年低薪、就業等問題，不要再美化數據，製造假象；提出具體抑制炒房的政策，穩定房價，讓青年買得起房。國民黨建議「房地合一」稅收至少50%用於住宅政策，改善居住正義問題。（編輯：黃瑞弘）1111008

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