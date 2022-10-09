陪同市場掃街 馬英九：相信謝福弘會有好表現

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前總統馬英九（前右2）9日到苗栗傳統市場陪同國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（前右3）掃街拜票，馬英九受訪表示，謝福弘在苗栗縣仍是聲望最高，相信他在這次選舉，會有很好的表現。（謝福弘競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月9日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）前總統馬英九今天到苗栗傳統市場陪同國民黨苗栗縣長參選人謝福弘掃街拜票，對於藍營此次選情內鬨分裂，馬英九除為謝福弘拉票，也相信謝福弘會有很好表現。

馬英九上午在國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻、立委徐志榮等人陪同下，前往苗栗縣竹南、頭份地區傳統市場，與謝福弘一起掃街拜票，沿途向攤商、民眾握手打招呼，不少熱情民眾主動要求合影拍照、簽名。

對於苗栗縣長選舉，國民黨內呈現分裂，馬英九接受媒體採訪時說，謝福弘在苗栗縣仍是聲望最高，相信他在這次選舉，會有很好的表現。

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦昨天接連在後龍、頭屋、竹南成立競選總部，苗栗縣長徐耀昌仍持續趕場輔選。

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徐耀昌日前因替鍾東錦站台而遭國民黨苗栗縣黨部考紀會建議黨中央撤銷黨籍，昨天在竹南造勢會場上表示，自己任期只剩2個多月，唯一期望就是幫苗栗縣找到最優質的縣長，因此向選民推薦鍾東錦，說到激動處一度哽咽落淚。

鍾東錦與謝福弘兩陣營連日攻防，對於鍾東錦喊出自己是「1藍打3綠」。謝福弘今天受訪時回應，在國民黨提名過程中，鍾東錦因自身背景及年輕時所犯的過錯並沒有入圍，「我謝福弘才是堂堂正正被提名的候選人」，所以「1藍」絕對是國民黨提名的人，「我的說法是1藍打2綠」。（編輯：張銘坤）1111009