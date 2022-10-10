陳時中赴苗栗合體徐定禎 共勉翻轉台北苗栗

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民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（前右）10日與前副總統陳建仁（前左）、黨籍台北市長參選人陳時中（前中）等人出席白沙屯五雲宮迎聖五朝王船醮祭典。（徐定禎競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天與前副總統陳建仁、黨籍台北市長參選人陳時中等人出席苗栗縣白沙屯五雲宮迎聖五朝王船醮祭典，陳時中與徐定禎互勉要翻轉台北與苗栗。

苗栗縣通霄鎮五雲宮相隔30年，今年再度舉辦「迎聖五朝王船醮」，前副總統陳建仁、內政部長徐國勇、民進黨台北市長參選人陳時中等人下午參與「燒王船」儀式盛典，盼順利送走疫情。

根據徐定禎競選總部發布的新聞稿，陳時中表示，擔任衛福部長時就曾與徐定禎會談，討論苗栗高齡人口與醫療資源缺乏問題，今天再合體祈求國泰民安，彼此共同目標都是要為下一代的未來努力，希望能翻轉台北、翻轉苗栗。

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徐定禎則表示，苗栗白沙屯是全台宗教信仰重心，除了白沙屯拱天宮媽祖外，白沙屯五雲宮30年一次的「迎聖五朝王船醮」也是地方宗教盛事，特別是今年燒王船儀式象徵送走侵擾全台的疫情，苗栗鄉親期待多時。

徐定禎指出，遶境進香和燒王船等宗教盛事，包含信徒對未來的寄託與期待，也保留台灣民俗工藝技術代代相傳，這次祭典新造的王船，便是耗時3個月依循古法製作，是台灣珍貴且獨特的文化。（編輯：陳仁華）1111010