俄羅斯飛彈無差別攻擊烏克蘭 外交部嚴厲譴責

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（中央社記者賴于榛台北11日電）外交部發言人歐江安今天表示，俄羅斯10日起以飛彈無差別襲擊烏克蘭首都基輔、全國各大城市非軍事目標、以及能源基礎設施，造成無辜平民大量傷亡與巨大損失，政府予以強烈譴責。

俄羅斯軍方10日朝烏克蘭境內發射75枚飛彈，在首都基輔等地至少造成11死、64傷，引起國際譴責；烏克蘭電力網也遭到飛彈攻擊，造成烏國多處停電，各界擔心今年冬天可能會有缺電風險。

歐江安今天在外交部例行記者會中表示，政府對俄國違反聯合國憲章以和平方式解決爭端原則，並構成「羅馬規約」戰爭罪及侵略罪等暴行予以強烈譴責；也對遭受俄國無端攻擊而失去家人的烏克蘭家庭，表達誠摯哀悼及由衷慰問。

歐江安指出，俄軍血腥非人道的攻擊行動，讓世人看見俄羅斯威權政府以武力非法擴張、侵略踐踏他國領土、恣意戕害人權的邪惡本質；台灣再次堅定支持民主陣營一致反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，矢言共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以維護全球的和平與穩定。

她說，政府鄭重呼籲俄羅斯尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，儘速以和平及理性的對話化解爭議；台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，與理念相近國家深化合作，採取必要的因應作為，協助烏克蘭守土衛國，讓烏克蘭人早日恢復往昔平靜的生活。（編輯：郭無患）1111011