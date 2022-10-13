黃珊珊訪星宇航空 張國煒估農曆年現報復性出遊

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（中央社記者劉建邦台北13日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天拜訪星宇航空，會後與董事長張國煒共同受訪，媒體詢問，國門解封如何看待後續市況，張國煒說，預估明年農曆過年才可能出現報復性出遊潮。

黃珊珊上午率競選團體拜訪星宇航空，與張國煒閉門會議，2人會後接受聯訪，媒體詢問，雙方對談內容及民進黨台北市長參選人陳時中先前也曾來拜訪星宇等議題。

黃珊珊表示，向張國煒請益包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後及國門解封，對觀光業及台北市的影響及建議方向，也想了解產業對北市府的想法。

張國煒說，先前陳時中曾來拜訪，2人關心的皆是疫情過後的國門解封與觀光發展，因星宇是新創航空公司，黃珊珊想了解遇到困難及市場環境，與後續如何協助新創企業跟北市府聯繫、接洽。

媒體詢問，是否邀國民黨台北市長參選人蔣萬安拜訪。張國煒指出，先前曾提過，星宇是航空公司起家，不踏入政治，有長官要交換意見都很願意，且台北市是全台中心也是重要觀光城市，尤其在商務部分，只要參選人想知道產業資訊都非常歡迎。

黃珊珊被問及國門解封對北市觀光影響時說，北市過去都是國際觀光客，疫情期間，國民旅遊反而較少到台北觀光，張國煒建議應凸顯台北的人文底蘊及城市故事，才能吸引觀光客，觀光旅遊是北市發展最大宗，若當選後會做好所有準備，迎接此波消費潮。

媒體問及，國門解封首日，如何評估今年第4季及明年第1季？張國煒表示，第4季旅客量是有急遽上升，但要完全恢復需要時間，預計明年農曆過年，才有可能出現報復性出遊。

張國煒指出，就像國人喜愛出國地點日本，當地受疫情影響，許多飯店業者為節省成本已減少人力及歇業，忽然開放可能讓業者措手不及，加上先前可能裁撤會講中文接待員，也間接造成台灣民眾規劃赴日旅遊困擾，所以應需要時間調適。

媒體詢問，今年10月、11月機票銷售情形。張國煒說，目前力道看似不錯，但實際數量還不清楚，跟前2年相比確實有不同。

媒體問是否會前往投票及心目中理想台北市長人選。張國煒表示，投票是很自然的事也是權利，民眾都有心目中理想參選人，離投票日期還有時間可多看，且北市為首善之都，需要好的參選人領導台北。（編輯：李錫璋）1111013