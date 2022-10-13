打高端赴日須自費PCR 陳時中：對不方便表達歉意

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（中央社記者蕭博文台北13日電）民眾打高端疫苗赴日本須自費PCR，民進黨台北市長參選人陳時中接受媒體專訪時表示，對這樣的不方便要表達歉意，但這時間不會長，很快很多國家不會再用特定疫苗做邊境管制。

陳時中接受年代新聞「新聞面對面」主持人謝震武專訪，節目於今天晚間播出。

陳時中談到國境今天解封時表示，心情既高興也沉重，回想起防疫過程身上滿是箭靶，因為每做一個決定都有傷害到人，但在那個緊急情況，為避免更大的傷害，只好做那個決定。

針對萬華破口之說爭議，陳時中表示：「在健保卡註記的這個事情，我們內心也很痛」，可是在控制疫情的時候就是一種需要的手段，也是醫界的強力建議，相信這個事情會變成歷史事件，或許也會在他的人生變成一個烙印，但當疫情指揮官時就應該概括承受。

謝震武問到，若時光回到當時，是否還會做一樣的那些決定；陳時中說，應該是會，但若再有這樣疫情，不會再接指揮官，他自認心理建設強，但再來一次，不管是相關的命令、死亡等狀況，也會受不了。

此外，民眾打高端疫苗赴日本，須自掏腰包接受PCR檢測，引發質疑；陳時中表示，對於打高端的朋友的不方便要表達歉意，但打疫苗的目的是避免生病不是為了出國，也有人不能接種mRNA疫苗，只好接種高端疫苗；但這個時間不會長，很快很多國家都不會再用打疫苗與否或是特定疫苗來做邊境管制。

另一方面，陳時中也對國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊做出評論，認為蔣萬安只當過立委、律師，但律師經驗也不是很完整，沒有完整基層經驗，也沒有行政經驗。

陳時中則評價黃珊珊擔任台北市副市長時的防疫表現有70分，也能體會黃珊珊在防疫期間的辛苦。

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陳時中說，他有行政能力、經驗，從基層牙醫師到牙醫師公會，也當過衛生署副署長、衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官，由下而上能夠了解基層需要、政策決定的困難，能夠把事情做好。

陳時中最後透過鏡頭對妻子溫情喊話說，一輩子花在公務上的時間比家庭多很多，「其實我太太也都滿辛苦、滿委屈的，不過先生終究會回去的，到時候你拉琴我唱歌吧。」（編輯：張芷瑄）1111013