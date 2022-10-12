大巨蛋案 黃珊珊：若內政部提早核定現在就能營運

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市體育局長李再立指大巨蛋最快明年6月可試營運，媒體詢問無黨籍台北市長參選人黃珊珊，若當選是否時程會提前，她今天說，若內政部提早核定，大巨蛋現在就能營運。

黃珊珊上午在競選總部公布新創政見發表會，會後接受聯訪，關於李再立昨天在記者會透露，「大巨蛋終於快要蓋好了」，最順利可在明年6月試營運。媒體詢問黃珊珊，若當選後是否有機會讓時程提早？

黃珊珊表示，大巨蛋案後續只要辦完變更設計及按圖竣工，竣工完畢就能拿使照，拿到使照就能營運，且若內政部早在一年前就核定完成，大巨蛋現已在營運。

黃珊珊說，李再立提到是大巨蛋場館試營運，但因還有旅館等設施，可能需要裝潢一段時間，且若大巨蛋不營運，對遠雄而言，每天都要負擔沉重利息，所以會希望快點營運。

至於2023台灣燈會回歸台北市舉辦，原預定大巨蛋是展區之一，因使照問題，燈飾移至松山文創園區，市長柯文哲昨天提到，照樣布展只是動線較差，「他要擋你有什麼辦法」。內政部次長花敬群在臉書（Facebook）發文，北市府與柯文哲面對大巨蛋議題荒腔走板，對不起市民。

內政部消防署發新聞資料，針對柯文哲指大巨蛋防火避難審查被卡的說法，嚴正駁斥，是因北市府耗費整整一年，延遲督促遠雄說明煙控模擬試驗所致，經多次催促才提出符合國家標準改善說明，呼籲不要再推中央。

黃珊珊今天回應，花敬群也成為競選總幹事嗎？大巨蛋案先前送入內政部約一年多，若有意見可早點說明，但一年多卻無聲無息且說法反覆，到底誰在操作？

黃珊珊說，大巨蛋讓台北市付出太多代價，安全完工及審查是必要，沒人要求放水，市民都希望快通過，且北市府跟遠雄協商，只要遠雄營收有新台幣1000元，北市可收6元，對市民而言，早點營運是最有利，不用再做政治口水及操作。

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針對消防署新聞稿，黃珊珊表示，變成各說各話，且送審是遠雄不是北市府，審查單位要求補正的是遠雄，跟北市府有何關係？北市府當初也是緊盯遠雄，消防署應搞清楚，不要變選戰工具。

媒體詢問，綠營北市議員昨天提到藍綠勝負票數最後可能相近，是否擔心被操作棄保。黃珊珊說，2個陣營從選戰開打至今，都在操作棄保，不用走夜路時要吹哨壯膽，她就是每天爭取市民認同並提政見，且選民是人非票，會判斷誰最適合擔任市長。（編輯：張銘坤）1111012