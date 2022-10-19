張善政批綠營雙標 得意時反中、失意就賺人民幣

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天指出，去中國做生意不可恥，可恥的是說一套做一套，「在選舉得意的時候就高調反中，選舉失意的時候就大賺人民幣，民進黨執政就是這種雙標」。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午至內壢市場掃街，並接受媒體訪問。媒體詢問，張善政昨天接受媒體聯訪時說「外面傳說，2008年，鄭運鵬成立了一間公司，在對岸賺人民幣，這件事情是不是更要講清楚？」

對此，鄭運鵬表示，這是他人生經歷的一部分，也有公開資訊，他也可以公開接受檢驗，絕對沒問題，身為參選人，一切盡量透明；這不涉及政黨意識型態，與張善政擔任一些反獨促統的小黨最高顧問是不一樣的事情。

張善政下午到平鎮區南勢黃昏市場掃街拜票時接受媒體聯訪，記者詢問，如何看待鄭運鵬的可以公開接受檢驗說法。

張善政回答，重點不是資訊能否被檢驗，去中國做生意不是可恥的事，可恥的是說一套做一套。

張善政指出，「在選舉得意的時候就高調反中，選舉失意的時候就大賺人民幣，民進黨執政就是這種雙標，在鄭運鵬身上、在我身上就有兩種標準，這個就是我所謂的雙標無下限。」

記者提問，明天就是20日，鄭運鵬表示希望張善政能準時提出農業委員會研究計畫說明資料。對此，張善政表示，據他了解宏碁公司會正式回函給農委會，到時候看農委會怎麼反應、處理。

張善政指出，農委會主委陳吉仲也遭人指說涉抄襲、剽竊，「你自己用什麼標準在處理你自己的論文呢？都沒有看到下文」。

張善政說，鄭運鵬先是抹紅，現在對於農委會的案子要一直抹黑，「假如我是你的話，我會非常非常的可恥。」（編輯：戴光育）1111019