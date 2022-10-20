美台雲端資料論壇登場 黃東偉：資安是國安一大挑戰

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「美台雲端資料資安論壇」20日下午在台南遠東香格里拉飯店登場，這也是美國在台協會（AIT）首次在台南辦理資安活動，AIT高雄分處長黃東偉（中）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月20日

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（中央社記者張榮祥台南20日電）「美台雲端資料資安論壇」今天首次在台南登場，美國在台協會（AIT）高雄分處長黃東偉表示，台灣地理位置特殊，資訊安全維護是國安的一大挑戰。

「美台雲端資料資安論壇」今天下午在台南遠東香格里拉飯店登場，這是美國在台協會首次在台南辦理資安活動。

台南市政府發布新聞稿引述黃東偉的話說，台灣特殊的地理位置，使得資訊安全維護，成為國安一大挑戰，但也帶動資安相關產業蓬勃發展，他期許美台資安合作更順暢。

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黃東偉表示，以往資安論壇以台北、新竹為主辦城市，此次移師台南，就是看到沙崙智慧綠能科學城和台南科學園區蓬勃發展。隨著半導體等科技產業南移，南部人工智慧、機器學習和雲端服務的資安，備受關注，台南在美台科技貿易暨投資合作架構的角色隨之提升。

台南市副市長趙卿惠指出，隨著全球數位轉型，資安在個人、企業、或國家層級都是重要安全指標。過去在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐下，台灣透過科技方法解決疫情防護及疫苗施打等難題，資安在個人資料保護上也扮演重要角色，顯示台灣科技發展經得起考驗。（編輯：黃世雅）1111020