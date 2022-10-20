鍾東錦會柯文哲 徐定禎：「黑白配」各取所需

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）民主進步黨苗栗縣長參選人徐定禎今天表示，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦與台北市長柯文哲「黑白配」，各取所需；中國國民黨苗栗縣長參選人謝福弘陣營說，鍾東錦信用破產。

鍾東錦稍早參觀台北大數據中心，與兼任台灣民眾黨主席的柯文哲同台亮相。

徐定禎表示，鍾東錦雖稱市政交流名義，但「黑白配」就是臭味相投。苗栗縣議會仍在定期會期間，苗栗縣議會議長鍾東錦是否挾議會資源「假交流真選舉」，為個人選舉參訪？柯文哲失去核心價值，民眾黨越來越墮落，「黑白配」不會變白或灰，「只會變成黑」，兩人都沒核心價值，會被選民唾棄。

謝福弘競選總部表示，鍾東錦經歷備受爭議，近期積極尋求更多政治盟友，但拜訪台北市引發各方反彈，甚至民眾黨內人士也選擇切割，顯示鍾東錦信用破產。

謝福弘陣營說，民眾期望選出清白、誠實、正直和專業參選人，相信真正貼近民眾、對選民負責的政黨會睜大眼睛，不會做違背民意的合作。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎表示，柯文哲雖號稱「白色力量」，卻為壯大政黨發展、看向總統大位，變成為政治利益就沒是非的「黑白配」。在苗栗遇到很多民眾黨支持者，也對「黑白配」不以為然。

他說，「政治不難，找回良心而已」，為謀取政治利益的權謀考量，不會贏得人民支持。（編輯：李明宗）1111020