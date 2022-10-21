更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

遭批買業配文 沈慧虹團隊：民眾黨網軍惡意影射

2022/10/21 18:10（10/21 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安21日抨擊民進黨竹市長參選人沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績。沈慧虹競選總部發言人劉康彥（圖）表示，這是缺乏證據的無端指控。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月21日
台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安21日抨擊民進黨竹市長參選人沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績。沈慧虹競選總部發言人劉康彥（圖）表示，這是缺乏證據的無端指控。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天抨擊民進黨新竹市長參選人沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績。沈慧虹競選團隊表示，這是缺乏證據的指控，民眾黨「網軍一條龍」惡意影射。

臉書（Facebook）社群近期發起「新竹改變大聲說」串連貼文活動，吸引許多網友分享新竹市近年改變。但有一名網紅發文宣稱收到自稱是沈慧虹陣營訊息，想要洽談有關這項活動的宣傳合作，對話截圖昨晚被轉貼到BBS網路論壇批踢踢（PTT），引發熱議。

高虹安今天在完成新竹市長選舉號次抽籤後接受媒體訪問，她抨擊沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績，本該由市民自主性、自發性活動卻是用錢買來的。

對此，沈慧虹競選總部發言人劉康彥指出，網路上出現對話截圖中的帳號並非競選辦公室所有，提醒民眾接獲相關訊息，可轉達給競選團隊協助釐清對方身分，避免上當受騙，成為特殊政黨操作輿論、反串工具。

劉康彥表示，高虹安在缺乏證據狀況下無端指控，是民主的最壞示範。相關訊息昨晚在臉書出現後，就被有心人士轉發到BBS網路論壇批踢踢（PTT），並做出惡意影射。

他指出，後續文章更被擴散到高虹安支持者的通訊軟體LINE群組，勾引惡意評論；高虹安今天就刻意在媒體前高談闊論，坐實民眾黨是「網軍一條龍」。

劉康彥指出，民眾黨長期養網軍已非新聞，過去也被媒體抓出PTT大量帳號是來自台北市政府，這次高虹安參選，負面選風吹到新竹市，日前有網友只因在臉書發文回顧市政建設，就遭受大量不理性網路攻擊，還被抹黑是網軍。

另外，關於民眾黨新竹市葉姓議員參選人捐助某社團法人協會作為設籍選舉區內學生獎學金涉行賄，遭新竹地檢署以新台幣20萬元交保、限制住居。

對此，高虹安表示，目前進入司法程序，參選人都會尊重且配合檢調的調查，在司法完成調查前，黨部不便對外說明。（編輯：戴光育）1111021

高虹安
新竹市長選舉號次抽籤 高虹安6林耕仁3沈慧虹5 柯建銘批寄生資策會一人騙全台 高虹安駁斥抹黑
劉康彥
林耕仁碩論抄襲不成立 沈慧虹競辦：社會自有公評 沈慧虹發通盤政見文宣 摺頁盤整6大城市願景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族