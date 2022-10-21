遭批買業配文 沈慧虹團隊：民眾黨網軍惡意影射

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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安21日抨擊民進黨竹市長參選人沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績。沈慧虹競選總部發言人劉康彥（圖）表示，這是缺乏證據的無端指控。（沈慧虹競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月21日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天抨擊民進黨新竹市長參選人沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績。沈慧虹競選團隊表示，這是缺乏證據的指控，民眾黨「網軍一條龍」惡意影射。

臉書（Facebook）社群近期發起「新竹改變大聲說」串連貼文活動，吸引許多網友分享新竹市近年改變。但有一名網紅發文宣稱收到自稱是沈慧虹陣營訊息，想要洽談有關這項活動的宣傳合作，對話截圖昨晚被轉貼到BBS網路論壇批踢踢（PTT），引發熱議。

高虹安今天在完成新竹市長選舉號次抽籤後接受媒體訪問，她抨擊沈慧虹欲花錢請網紅充當市民宣傳政績，本該由市民自主性、自發性活動卻是用錢買來的。

對此，沈慧虹競選總部發言人劉康彥指出，網路上出現對話截圖中的帳號並非競選辦公室所有，提醒民眾接獲相關訊息，可轉達給競選團隊協助釐清對方身分，避免上當受騙，成為特殊政黨操作輿論、反串工具。

劉康彥表示，高虹安在缺乏證據狀況下無端指控，是民主的最壞示範。相關訊息昨晚在臉書出現後，就被有心人士轉發到BBS網路論壇批踢踢（PTT），並做出惡意影射。

他指出，後續文章更被擴散到高虹安支持者的通訊軟體LINE群組，勾引惡意評論；高虹安今天就刻意在媒體前高談闊論，坐實民眾黨是「網軍一條龍」。

劉康彥指出，民眾黨長期養網軍已非新聞，過去也被媒體抓出PTT大量帳號是來自台北市政府，這次高虹安參選，負面選風吹到新竹市，日前有網友只因在臉書發文回顧市政建設，就遭受大量不理性網路攻擊，還被抹黑是網軍。

另外，關於民眾黨新竹市葉姓議員參選人捐助某社團法人協會作為設籍選舉區內學生獎學金涉行賄，遭新竹地檢署以新台幣20萬元交保、限制住居。

對此，高虹安表示，目前進入司法程序，參選人都會尊重且配合檢調的調查，在司法完成調查前，黨部不便對外說明。（編輯：戴光育）1111021