屏東市長藍綠激戰 連勝文、許淑華輔選掃街

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國民黨屏東市長參選人周佳琪（左）21日在黨副主席連勝文（右）陪同下進行車隊掃街，爭取選民支持。中央社記者李卉婷攝 111年10月21日

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東市長選情激烈，藍綠參選人對戰，今天號次抽籤後，雙方展開車隊掃街，民進黨屏東市長參選人李清聖由台北市議員許淑華陪同；國民黨副主席連勝文則與周佳琪一起掃街。

李清聖在台北市議員許淑華、競選總幹事鍾佳濱陪同下進行掃街，提及屏東縣黨部為遏止縣長潘孟安不支持同黨李清聖的謠言繼續散播而提告，李清聖表示，有助導正視聽，並遏止謠言散播。

李清聖強調，與周春米（民進黨屏東縣長參選人）多次同台造勢，縣長潘孟安一再公開站台力挺，已經用行動破除謠言。

國民黨屏東市長參選人周佳琪則是在國民黨副主席連勝文陪同下進行車隊掃街。周佳琪指出，對手不斷以黑函、抹黑方式，以全黨之力來對付她，但她不懼戰，絕對正面迎戰。

連勝文則強調，相信周佳琪真金不怕火鍊，愈戰愈強，為屏東市未來發展建設闖出一番新局面。（編輯：方沛清）1111021