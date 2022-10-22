蔡其昌忙站台 力拚市長當選、綠營議員全壘打

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）22日出席民進黨台中市議員參選人陳雅惠（中）競選總部成立大會，現場送上花生，祝福陳雅惠「有好事發生」，籲請大家除在市長支持他外，也要讓綠營提名的市議員全壘打。中央社記者郝雪卿攝 111年10月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天下午正式成立競選總部，上午仍馬不停蹄連跑4場市議員參選人競選總部成立大會，他拜託鄉親，市長支持他外，也要讓綠營提名的市議員全壘打。

蔡其昌上午分別出席市議員何文海、曾朝榮、陳淑華及市議員參選人陳雅惠的競選總部成立大會，每場活動都湧入爆滿人潮，而下午蔡其昌的競選總部正式成立，總統蔡英文及副總統賴清德都出席站台。

蔡其昌指出，今天下著毛毛雨，還有這麼多的鄉親到場相挺蔡其昌跟市議員，實在十分感動，未來他當選市長，許多建設、好的政見要落實，市議會就需要有很多夠力的議員來協助，所以要拜託市民朋友，除了市長支持「2號蔡其昌」，市議員也支持行動派的團隊，讓他當選市長，也要讓民進黨提名市議員全壘打。

何文海表示，在台中市長盧秀燕執政的這4年來，台中的市民看不見城市的建設與進步。拜託大家年底選舉支持真正與市民站在一起的行動派蔡其昌，還有行動派的何文海，一起為台中繼續打拚。

陳雅惠說，自己擔任議員助理多年，也擔任南區國光里長，台中市的東、南區正在面臨人口高齡化的問題，這座城市需要更多、更完善的長照機構，盧秀燕只會跟中央對抗，也導致台中有許多大型建設無法推動，請大家支持她能夠當選議員，跟蔡其昌一起帶領台中市走向更好的未來。

曾朝榮則說，擔任議員已超過20年，過去多年來努力為北屯區奉獻，一步一腳印為北屯爭取許多資源，未來拜託鄉親朋友，繼續支持他帶領北屯持續發展，也要堅定支持行動市長蔡其昌，一起推動北屯有更完善的交通環境及城市智慧化。

此外，對於盧秀燕今天未如預期與前高雄市長韓國瑜合體造勢，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，請盧秀燕要向台中市民明確交代，選後是否會如韓國瑜一樣「落跑」，如果盧秀燕要做總統夢，把台中市民當成工具，那市長選舉請支持認真為台中做事的蔡其昌。（編輯：謝雅竹）1111022