沈慧虹啟動陸戰 林智堅陪同光榮車隊掃街

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹近期啟動陸戰，今天由前新竹市長林智堅陪同，展開光榮車隊掃街，並一起出席黨籍市議員施乃如的競選總部成立，相互拉抬聲勢，力拚當選。

沈慧虹競選總部今天發布新聞稿表示，選戰倒數34天，接下來沈慧虹的選戰策略會全面啟動車隊掃街，也會展開陸戰，透過站路口、市場拜票方式接觸更多鄉親，一步一腳印爭取選民支持。

沈慧虹今天和林智堅一同出席施乃如競選總部成立大會，她致詞表示，施乃如擔任過2屆議員，問政成績好，地方服務紮實，對於青草湖的發展非常關心，另外還有孩子的就學環境也都用心爭取建設與福利。

林智堅致詞表示，施乃如當上議員後很努力，無論是青草湖改建、育賢國中或竹蓮國小風雨操場，還是柴橋社區活動中心、光鎮里社區活動中心，以及籌畫中的明湖活動中心，每項南區建設都有施乃如的身影。

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林智堅指出，其中青草湖改建是施乃如要求市府團隊「一定要做」的建設，市府團隊投入多年改建青草湖，現在的青草湖白天美麗、晚上優雅，他強調，除了選對市長可以改變城市，選到會做事、會服務的議員，也可改變鄰里建設。

林智堅說，紛擾會過去、建設會留下，過去7年多在總統蔡英文、立法院民進黨黨團總召柯建銘支持下，他和沈慧虹創造新竹經驗、打造新竹光榮，沈慧虹是五星級市府團隊的副市長，未來也是最好市長人選。（編輯：陳仁華）1111023