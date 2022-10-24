年底選戰鼓勵外漂學子投票 多校規劃返鄉專車

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（中央社台北24日綜合報導）配合18歲公民權修憲複決，九合一縣市長選舉將於11月26日舉行。在近幾次選舉，大學學生團體都會跨校串聯，透過募款等方式，降低學子返鄉負擔，鼓勵年輕族群回家投下神聖一票。

台灣學生聯合會（台學聯）理事長黃亭偉接受中央社電訪表示，近期已調查各校有多少學生有意願搭乘，預計這週調查完畢後，最快24日可公布首波購票路線。

黃亭偉說，這次專車預算是使用2020年大選募款結餘，沒有再另外募款，加上評估選情較冷，預估有40班次，比2020年大選時少一些。配合「18歲公民權」議題，不論從哪裡搭到哪裡，票價都是約新台幣180元。也因此如果是台北出發，可能要到苗栗以南，才會比較划算。

黃亭偉表示，如果學校搭乘人數夠多，可直接從學校發車；也有可能是鄰近大專合辦，找一個中間地點；或是統一在台北車站、板橋車站等交通節點發車，要視意願調查結果而定。

天主教輔仁大學學生會長許怡綸表示，今年未接獲學生要求開辦返鄉專車，目前配合台學聯公告意願調查表單，以確認輔大學生需求，避免造成資源浪費，統計完成後再向台學聯確認報名人數與後續路線、票價安排。

中興大學學生會長邱仲賢接受中央社記者電訪表示，往年學生會籌辦返鄉投票專車，分別為週五、週六兩梯次。但因今年學生會長經過補選，上任時間較晚，一上任後立即籌備返鄉投票專車，希望讓每個學生都能順利返鄉，行使自己的公民權力。但週五遊覽車已調不到車次，但週六還是會盡量爭取開設車班，北上、南下車次都會有，爭取中間可定靠多個下車站點。

東海大學學生會長羅凱騰則指出，返鄉投票專車正規劃中，相關事項仍在洽談，希望可促進東海大學學生對社會公共事務參與意願，也提供返家的管道。

成功大學學生會長黃康齊告訴中央社記者，成大位於南部且以往有多次辦理返鄉投票專車經驗，今年返鄉專車仍由成大學生會自行規劃，但與台學聯合作接受經費補助，提供搭乘優惠價格鼓勵大家返鄉投票。

黃康齊說，目前規劃從成大到台中中港轉運站、成大到台北車站兩條路線。台中路線沿途停靠統聯彰化交流道站、回台北路線沿途停靠南崁交流道，預定11月25日晚間6時30分在成大榕園發車，有繳交學生會費的成大學生搭乘。往台北路線票價150元、台中路線50元。近日開放表單供學生申請，暫預定發車2、3輛，若報名踴躍再視情況增加。

中山大學學生會長黃芊菱告訴中央社記者，學生會已展開返鄉投票專車意願調查，首日開放填單有約50名學生表達搭乘意願，預計會有上百人填寫，學生會也會進一步呼籲學生積極行使公民權。

黃芊菱看法認為，今年地方選舉各地區選情不同、討論度不同，公投則爭議性低、支持度高，整體討論度比去年4大公投低許多。（編輯：孫承武）1111024