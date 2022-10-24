再遭質疑曾密會蘇嘉全 謝福弘：虛構情節抹黑

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣24日電）苗栗縣西湖鄉農會前理事長蕭駿逸今天指證，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘曾於2020年總統大選期間，密會前立法院長蘇嘉全。謝福弘指出，對手找不到攻擊點，虛構情節抹黑。

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦日前質疑，謝福弘在2020年總統大選期間，為了個人發展，曾密會蘇嘉全。對此，謝福弘14日上午到苗栗地檢署按鈴提告鍾東錦涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選。

蕭駿逸與三義鄉民代表林盈富今天召開記者會表示，誠實是一個政治人物最基本的要求，不忍看到無辜人士被告、背黑鍋，決定出面指證「確實有這場密會」，而謝福弘根本無法代表正藍軍。

蕭駿逸指出，民國109年1月4日，前苗栗縣長傅學鵬向他致電表示「立法院長蘇嘉全在公館家中」，邀請他前往一起吃午飯「聊一聊」，由於是傅學鵬親自邀約，他隨後驅車趕往，抵達後，在場人士有蘇嘉全、傅學鵬及時任苗栗農田水利會長謝福弘。

林盈富說，傅學鵬為展現個人在地影響力，分別從18鄉鎮市找人前往，當時確實看到謝福弘與會，只是不曉得當時謝福弘除了水利會長身分外，是否還兼任國民黨苗栗市黨部主委，若有擔任地方黨部要職，等於是帶槍倒戈。

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針對蕭駿逸、林盈富的質疑，謝福弘透過新聞資料表示，他因清清白白，對手找不到攻擊的點，所以才虛構這些情節抹黑。當時沒有「密會」，也沒有出賣，現場有那麼多人，甚至前農會理事長及鄉民代表都列席參與，還能謊稱這是一場「密會」嗎？

謝福弘指出，2年前，當時他積極幫國民黨總統候選人韓國瑜等輔選，舉辦23場以上的說明會，不遺餘力，這些都有苗栗民眾能證明。對於對方虛構抹黑內容等，皆已提告。（編輯：戴光育）1111024