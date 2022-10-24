挺18歲公民權 陳其邁復刻「抓漏」廣告吸引目光

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）力挺18歲公民權，高雄市長陳其邁連任競選總部今天懸掛最新看板，陳其邁以就讀雄中時期的年輕照片，化身「抓漏專家」，仿效高雄人熟知的陳財佑抓漏廣告，吸引民眾目光。

陳其邁連任競選總部今天在高雄捷運三多商圈站出口外懸掛最新看板，幾乎「神複製」陳財佑抓漏廣告；競選總部表示，經詢問陳財佑本人，陳財佑也大方表示同意授權，不僅支持創意，也力挺年輕人的權利。

在陳其邁版本的18歲公民權「抓漏廣告」中，經典的陳財佑畢業照，換上陳其邁就讀雄中時期的年輕黑白大頭照；原先「白華、抓漏、壁癌」書法字樣，則改為「與你一起『抓漏』掉的青春」。

此外，抓漏電話也成了投票日期「20221126」，下方並寫著「18歲公民權投同意」。陳其邁競選團隊表示，透過複製深植人心的經典廣告，要進一步加深民眾對18歲公民權的共鳴與認同。

陳其邁競選團隊指出，為了加強18歲公民權的宣傳力道，團隊以在高雄有高知名度的抓漏達人陳財佑廣告，作為看板設計參考範例。除了看板，實體宣傳車近日也將出現在高雄街頭巷尾，希望引起更多人對18歲公民權的關注與支持。

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陳其邁表示，要通過965萬同意票的複決高門檻，需要更多人響應支持，未來也將持續以具體行動，串聯各方加強宣傳。他也呼籲11月26日一起為年輕人投下同意票，讓年輕人有更多機會參與政治，讓18歲公民權複決案順利過關。

陳財佑是高雄市專門從事抓漏、防水工程的水電公司品牌，因創辦人陳財佑使用自己的學生畢業照片作為廣告照片而出名。數十年來，陳財佑的廣告在高雄許多街巷、建築外牆或車體上都能見到。（編輯：謝雅竹）1111024