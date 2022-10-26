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林為洲提加碼補助國中小課後社團 打造多元學習環境

2022/10/26 13:49（10/26 14:16 更新）
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國民黨竹北市長參選人林為洲（中）26日表示，要推動加碼提高國中、小課後社團補助、優化社團師資，以及營養午餐加碼補助，盼讓孩子都能吃得好、用得好、課程豐富又多元。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月26日
國民黨竹北市長參選人林為洲（中）26日表示，要推動加碼提高國中、小課後社團補助、優化社團師資，以及營養午餐加碼補助，盼讓孩子都能吃得好、用得好、課程豐富又多元。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）國民黨竹北市長參選人林為洲今天表示，要推動加碼提高國中、小課後社團補助、優化社團師資，以及營養午餐加碼補助，打造多元學習環境，也讓孩子吃得好。

林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，林為洲重視育兒及教育政策，提出盤點閒置空間設立親子館、推動假日臨時托育服務等育兒政見，今天再提竹北市國中、小學的教育政策方案。

林為洲表示，竹北市公所財政穩定，在預算充足情況下，優化國小的兒童課後照顧服務班及兒童課後照顧服務中心，以及國中的課後社團，是未來市長重要課題。

林為洲說，未來，竹北市公所提供協助市內國中小的課後照顧班及社團，給學校專案補助方式，不僅能提升教學品質，讓孩子在課後時間找到興趣精進學習，同時，家長也能放心讓孩子參加課後社團活動，優化課後照顧班及社團。

林為洲表示，在提升課後社團品質同時，讓孩子吃得營養、健康很重要，未來，要推動營養午餐加碼補助，讓孩子都能吃得好、用得好、課程豐富又多元。（編輯：陳仁華）1111026

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