陳超明公開挺鍾東錦 朱立倫：考紀會依規定辦理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨立委陳超明29日公開力挺無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，黨主席朱立倫（中）受訪時表示，考紀會會根據規定辦理，但最重要的，還是呼籲大家在最後階段都要團結支持黨籍苗栗縣長參選人謝福弘（左）。右為前苗栗縣長劉政鴻。（謝福弘競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）國民黨立委陳超明今天公開力挺無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，國民黨主席朱立倫指出，考紀會會依規定辦理，但最重要的是同志在最後階段團結支持國民黨苗栗縣長參選人謝福弘。

國民黨128週年黨慶，國民黨苗栗縣黨部下午在苗栗市舉辦慶祝大會，朱立倫出席致詞表示，國民黨保衛台灣、建設台灣，守護民主、維護兩岸和平，是真正愛台灣。

他說，這次選舉，國民黨採一致的標準，全台灣從北到南、從東到西，每1位都是提名清清白白、實實在在的候選人，相信會獲得全台灣選民的認同。

朱立倫指出，苗栗是最支持國民黨的，國民黨必須堅持原則才禁得起考驗，才能夠面對這場全台灣大家都在看的選戰。謝福弘清清白白、實實在在，而且腳踏實地，在地方服務幾十年，人品絕對經得起考驗，相信苗栗所有藍軍都會支持謝福弘。

陳超明今天出席競選造勢活動時與鍾東錦同台，他表態力挺鍾東錦。對此，朱立倫接受媒體採訪時表示，考紀會會依規定辦理，但最重要還是呼籲每一名同志，在最後階段團結起來支持謝福弘。

謝福弘競選總部指出，對手明明已經不是國民黨員，卻一再公開蹭國民黨的人氣，一再帶風向想要撕裂及分化國民黨，但國民黨堅持正藍、正直、正義的標準提名謝福弘，就是希望真正好的領導者能為苗栗帶來改變，相信鄉親會看清楚。（編輯：戴光育）1111029