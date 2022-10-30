林智堅、沈慧虹力挺曾資程 展現團結力

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競選連任的民進黨新竹市議員曾資程（前右5）30日成立競選總部，前新竹市長林智堅（前左5）、民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前右6）到場支持。中央社記者郭宣彣攝 111年10月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）競選連任的民進黨新竹市議員曾資程今天成立競選總部，前新竹市長林智堅、民進黨新竹市長參選人沈慧虹到場支持，展現團結力。

曾資程致詞表示，因為從小家境不好，受到社會的幫助，為想回饋社會，投入擔任社區發展協會理事長、里長、市議員等工作，截至目前，公共服務超過20年。

曾資程說，過去，更推動水源國小活動中心、千甲活動中心、竹科Ｘ計畫、新竹左岸改造等建設，期盼這次民眾能繼續支持，讓他可以延續，持續建設地方，發展更好。

沈慧虹致詞說，她常在新竹左岸走路、遇到跑步的曾資程，感謝曾資程用雙腳跑遍新竹左岸，一步一腳印實地視察，協助市府不斷改善，請民眾支持會做事、認真打拚的新竹隊，讓城市繼續進步和幸福。

林智堅致詞表示，「會做事團隊」是城市進步的關鍵，他擔任議員時為地方爭取經費，當時國民黨執政總是以財政困難為藉口，讓新竹建設停滯，後來他擔任市長，透過向中央爭取經費，在柯建銘、市議員支持下，推動各項重大建設，「選對人」很重要。

立院民進黨團總召柯建銘致詞指出，這次選舉是價值和良心的選擇，「新竹市就像在懸崖邊」，新竹隊是長期耕耘、認真打拚，而沈慧虹是參選人中，唯一有城市治理經驗，過去的政績都可以驗證，將帶領新竹市邁向超級城市。（編輯：張銘坤）1111030