台東縣長選戰 綠軍營造團結、藍營男女戰神站台

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣長選戰升溫，民進黨參選人劉櫂豪競總成立，賴坤成意外現身上台，支持者高喊大團結，無黨籍參選人陳長宏也到場為劉櫂豪搖旗加油；國民黨參選人饒慶鈴晚間則有男女「戰神」羅智強、高金素梅拉抬聲勢。

劉櫂豪今天舉辦競總成立大會，外界關注和他競爭黨內提名的賴坤成動向，結果賴坤成意外出現會場，並且上台致意，主持人邀請賴坤成致詞，賴坤成說，因流程都排好了，還是將時間留給總統和副總統。

台下民眾看到賴坤成上台，高喊「民進黨大團結」、「感謝賴立委、賴市長」。

劉櫂豪競總成立會場還出現一幕，讓民眾感到驚訝。無黨籍縣長參選人陳長宏穿西裝坐在舞台前第2排座位，和大家一起搖旗幫劉櫂豪加油，劉櫂豪進場時趨前握手。

陳長宏接受中央社記者訪問表示，他和劉櫂豪都是基督徒，「是我們的弟兄姊妹，因此要好好祝福他（劉櫂豪）」基督徒都有一分良善的心，而且他從台北到台東選縣長，不是來吵架，是要為台東建設、讓台東更好，也會為讓台東好、推動台東建設的人加油，希望建立最好選舉典範。

饒慶鈴晚上則有羅智強、高金素梅站台加油打氣。

饒慶鈴競選總部發布新聞稿表示，今晚國民黨台東市黨部在台東市伊濘文健站舉辦「五合一選舉黨員與鄉親團結大會」，有男女戰神之稱的立委高金素梅、國民黨革命實踐院院長羅智強參加。

高金素梅提到，今天來到台東，就是要告訴大家，台灣變了，台灣在蔡英文的執政下變了，假的變成是真的、對的變成是錯的，人民已不再是當家的，這種政府已經不再是台灣人民的政府了，大家要好好借用11月26日的投票來告訴中央政府「你錯了」。

羅智強提到，現在中央執政的政府，以謀取人民選票為優先，這幾天選戰吃緊，蔡英文又開始「抗中保台」，又開始說到「如果民進黨選得不理想，國際社會怎樣解讀，會不會對台灣信心打折」；這就是黔驢技窮了，又在販賣過期「芒果乾」了。

羅智強說，台東鄉親要團結起來，讓國民黨提名的縣長人選2號饒慶鈴、市長人選2號陳銘風及所有提名人，全部都選上，11月26日在台東打一個最漂亮的全壘打。

饒慶鈴感謝高金素梅、羅智強到台東為她助選，她在台東這3年多來的努力，大家應該都有看到、都有感受到，未來的台東，她已規劃好了，需要鄉親對她的支持，11月26日請大家一定要出來繼續支持她，讓她繼續為大家再拚出「綻放台東藍」的台東。（編輯：陳仁華）1111030