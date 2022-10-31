綠批社宅都中央蓋的 侯友宜：將蓋4.5萬戶

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（中央社記者王鴻國新北31日電）林佳龍競辦今天召開記者會質疑新北市的社宅都是中央蓋的，侯友宜表示，新北市社宅明年底有1.1萬戶能完工，近期又跟中央盤點出97個興建地點，未來社宅數可以蓋到4.5萬戶。

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城，與立法委員江永昌、新北市議員張志豪、議員參選人張嘉玲共同召開「請問侯市長，你的社宅蓋在哪？」記者會，質疑新北社宅都是中央蓋的。

李坤城表示，國民黨新北市長參選人侯友宜日前在造勢場合喊「中和有最多的社會住宅3800戶」但按照內政部統計，目前中和地區社宅是1765戶，如果再加上規劃中社宅，數字就兜不攏。

江永昌說，侯友宜講的「中和社會住宅4年3800戶」，並不是地方政府要去興建社宅的數量，那就是在講中央的成績，侯友宜要求大家給機會繼續做，但講的卻都是中央的政績，不要只有審查建造、發放執照，就當作是地方政府的成績。

張志豪表示，侯友宜老是拿中央成績當自己的成績，包括前瞻預算推動地下停車場，也是中央直接協助，林林總總建設都是中央挹注，侯友宜卻當作自己政績；張嘉玲表示，請侯友宜不要成為韓國瑜2.0，不要每天想總統大夢，與其到處助講，不如定下心來，幫忙年輕人申請社宅。

新北市城鄉局長黃國峰表示，中和社宅目前盤點統計包含既有816戶、興建中1713戶、規劃中的中和灰磘社宅1300戶，合計3829戶，市府持續透過多元取得方式增量社宅，未來數量只會更多。

侯友宜今天下午前往八里區幫市議員參選人陳家琪站台，他接受媒體聯訪時針對社宅表示，不管是多元都更或所有的回饋方式，以及整體開發的面積，已規劃了要做社會住宅的多元取得方式，這些都已經盤點過。

侯友宜說，新北市的社宅到明年底有1.1萬戶能夠完工，再加上跟中央已盤點出97個地方，可以再蓋3.4萬戶，所以未來可以蓋到4.5萬戶，這個都是按照既有的步驟進行。（編輯：方沛清）1111031