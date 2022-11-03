蘇貞昌：張善政沒看見政府效率 不要見不得好

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（中央社記者葉臻桃園3日電）行政院長蘇貞昌今天視察「龍潭科學園區」時表示，國民黨桃園市長參選人張善政沒看見政府效率，政府會持續努力，「希望不要見不得好」。

蘇貞昌上午至龍潭科學園區視察，經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬皆陪同出席。

蘇貞昌接受媒體聯訪時，被問及外傳台積電1奈米廠將落腳龍潭科學園區，張善政認為是議題操作。

蘇貞昌表示，張善政可能因為沒有參與努力，所以不知頭不知尾，也沒看到這幾年政府的魄力與效率，他當行政院長以來，核定新建、擴建科學園區就有7處，增加700公頃的土地。

蘇貞昌說，若不是前述努力，投資台灣三大方案怎會高達新台幣1兆8000多億元，桃園是投資台灣三大方案中，投資金額最高、就業機會最多的縣市，歸功於鄭文燦和鄭運鵬的努力。

蘇貞昌也說，龍潭科學園區的土地租用已經飽和，政府會為願意投資台灣、願把先進製程技術留在台灣的廠商做各種努力，而且都要持續地努力，這是台灣的國力，也是大家的期待、地方發展的機會，「希望不要見不得好」。

媒體詢問，有媒體報導，日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列新台幣20億元預算，卻只能以企業名義參與，國民黨認為是遭矮化。

蘇貞昌表示，台灣的國際處境非常困難，在世界上有重大貢獻，卻因為中國的打壓，許多用國家名義參與的機會都被嚴重限縮，但要感謝國人用各種方法持續努力，讓台灣以各種方式來參與，增加台灣的能見度。

蘇貞昌說，這是必須大家從艱苦環境中打出一條路來，很多事情不能一步到位，但只要我們在、被看見，就像近年來世界各國紛紛挺台灣、肯定台灣、支持台灣，需要大家一起努力。

媒體詢問，怎麼看女兒蘇巧純擔任負責人的二三設計公司，遭質疑與桃園市立圖書館新總館多媒體軟體執行計畫招標有關。

蘇貞昌說，二三設計公司是得過國際大獎，在業界受到肯定的公司，而一如承諾，「我們沒有參與任何政府標案，該公司也沒有那麼投標」，至於民間廠商之間的合作，是再正常不過。（編輯：方沛清）1111103