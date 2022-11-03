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談民進黨縣市長選情 賴清德：票沒開出來不知輸贏

2022/11/3 13:42
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北3日電）副總統賴清德今天在帛琉與媒體茶敘時，談及民進黨縣市長選情說，票沒有開出來，不知道誰贏誰輸，剩下20幾天，民調有領先有落後，只要加緊衝刺，鹿死誰手還不知道。

賴副總統今天將結束帛琉出訪行程，返回台灣，回台後將繼續投入輔選工作。他在帛琉與隨行媒體茶敘時，媒體問到，過去幾個月他在全台輔選，是否有觀察到選情熱度，如何評估民進黨這次地方選舉狀況？

賴副總統說，他是政治工作者，不是政論評論家，不宜在這場合評論選舉結果，不過，他倒是可以引用棒球術語：即便到9局下半，沒有拿到第3個人出局，這個比賽還沒結束；選舉也有一個術語，票沒有開出來，不知道誰贏誰輸。

他說，還有20幾天的時間，也許有些參選人民調領先，有些民調落後，但只要加緊衝剌，把握機會，結果鹿死誰手，還不知道。

賴副總統抵達帛琉第1天時，就提到羨慕帛琉有18歲公民權。他今天也向媒體說，目前台灣國會不分政黨已經通過憲法修正案，進行複決工作，他回去之後，希望運用各種場合，號召更多民眾響應支持18歲公民權。（編輯：翟思嘉）1111103

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