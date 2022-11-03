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蔡其昌控遭政治偵蒐 中市府：勿為選舉隨意指控

2022/11/3 15:34（11/3 18:46 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）3日在競選總部舉行「敗壞民主 拒絕再盧」記者會，指控他在公園開政見會、市場拜票，遭台中市政府公務人員與外包廠商政治偵蒐。中央社記者蘇木春攝 111年11月3日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）3日在競選總部舉行「敗壞民主 拒絕再盧」記者會，指控他在公園開政見會、市場拜票，遭台中市政府公務人員與外包廠商政治偵蒐。中央社記者蘇木春攝 111年11月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天指控，他在公園開政見會、市場拜票，遭中市府公務人員與外包廠商政治偵蒐；台中市政府表示，勿為了選舉隨意指控，為難負有管理責任的公務同仁。

蔡其昌今天在競選總部召開「敗壞民主 拒絕再盧」記者會，市議員李天生、張耀中與市議員參選人曾威、陳俞融等人皆出席。

蔡其昌致詞時表示，他與議員在西屯區開座談會，就有公務員偷拍回報，在北屯區開公園的政見記者會時，有中市府公務員回報還不夠，甚至要求外包廠商也要回報，連廠商都被迫要配合台中市長盧秀燕做政治偵蒐，到太平區太平市場拜訪攤商時，也有台中市政府經濟發展局市場科的員工拍照回報。

蔡其昌說，盧秀燕讓選風敗壞，他參與選舉20幾年，從來沒有看過如此誇張的做法，過去就算國民黨「特務統治」時代，也沒有如此明目張膽連外包商都找來做政治偵蒐，盧秀燕應該要出來說明。

李天生說，盧秀燕競選總部設在大里，但事實上是在台中市政府指揮所有局處助選；張耀中說，盧秀燕一直說要端正選風給孩子好的民主示範，卻開民主倒車，他要表達嚴正抗議。

台中市政府透過文字稿回應，有關有競選團隊於北屯兒童公園內舉辦政見會一案，建設局維護廠商於維護時段內，依規定與職責發現園內有舉辦活動後，即回報建設局查處，經查活動確實未經過申請，建設局將發文請活動單位提出說明，後續將依據台中市公園及行道樹管理自治條例規定進行裁處及追繳相關使用費。

另蔡其昌競選團隊日前於市場內拜訪攤商，台中市經發局表示，公有市場設置有管理員，並嚴守行政中立法規範，選舉期間如有參選人進入市場從事競選活動，應了解掌握參選人行為是否純屬拜票性質，如有未經申請使用市場空間進行競選行為者，即須立即制止，絕無情蒐監控等情形。

中市府強調，請相關人士切莫為了選舉隨意指控，為難負有管理責任的公務同仁。（編輯：謝雅竹）1111103

民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖）3日在競選總部舉行記者會表示，遭到中市府公務人員與外包廠商政治偵蒐，要求台中市長盧秀燕對外說明。中央社記者蘇木春攝 111年11月3日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖）3日在競選總部舉行記者會表示，遭到中市府公務人員與外包廠商政治偵蒐，要求台中市長盧秀燕對外說明。中央社記者蘇木春攝 111年11月3日
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