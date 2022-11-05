北市長選舉辯論會 黃珊珊蔣萬安陳時中聚焦市政

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2022台北市長選舉電視辯論會5日在台北國際會議中心登場，國民黨參選人蔣萬安（左）、無黨籍參選人黃珊珊（中）、民進黨參選人陳時中抵達會場，並接受媒體訪問。中央社記者謝佳璋攝 111年11月5日

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇、蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安及民進黨參選人陳時中依序登場，三人均強調分享市政願景。

黃珊珊下午穿著一襲白色套裝抵達現場，在接受媒體聯訪時說，本身就對市政很熟悉，相信大家也都有做好很多準備，所以並沒有特別緊張，跟以前去議會質詢或備詢時差不多。

被問到今天穿著是否象徵「白色力量」，黃珊珊回應，她的競選主照片、主視覺都是白色，當然也代表參選的主要訴求。

至於是否有特別攜帶的幸運物，她說，行程中有收到很多民眾送小東西，這幾天也有非常多民眾寄信、寄簡訊關心，「所有朋友給我的東西，都是我的幸運物」。

黃珊珊指出，今天將會聚焦市政議題，因為台北市民關心的還是城市未來的計畫及如何解決現在的問題。

隨後抵搭的蔣萬安以深藍色領帶搭配深藍色西裝，他說，很期待藉由這個機會向市民報告市政願景，並與黃珊珊、陳時中交換市政想法，這一週積極做了許多準備及演練，將以平常心面對。

對於今天的打扮與幸運物，蔣萬安回應，這就是平常的穿著，不過比較特別是，領帶是太太挑選的，這樣在鏡頭上會比較有精神，大兒子在出門前則給了他一個緊緊的擁抱。

最後進場的陳時中以深藍色西裝、淺色領帶亮相，他說沒有準備什麼幸運物，但別上「民主前進挺十八」胸章，要跟年輕人站在一起，希望年輕人帶來幸運。

陳時中表示，辯論前心情當然緊張，但只能盡其在我；辯論技巧方面比不上民意代表，他只能用誠意把事情解釋清楚，來表達誠意。

媒體問到，是否擔心辯論會議題圍繞在高端疫苗；陳時中說，相信各類議題自有公論，但他都會誠心誠意回答。（編輯：方沛清）1111105

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民進黨台北市長參選人陳時中5日下午到台北國際會議中心出席2022台北市長選舉電視辯論會，抵達會場時向媒體揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年11月5日

2022台北市長選舉電視辯論會5日下午在台北國際會議中心登場，國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）出席，向媒體揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年11月5日