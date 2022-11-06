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蘇貞昌：蔣孝嚴當中國買辦 誰在舔共很清楚

2022/11/6 12:56
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（中央社記者陳俊華台北6日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天指「綠共一家親」。行政院長蘇貞昌今天說，蔣萬安的父親蔣孝嚴主張三通，還當中國買辦，到底誰在舔共、誰在兩岸間牟取暴利，這一看就清楚，不必再扭曲。

蔣萬安昨天在台北市長選舉電視辯論會中，指民進黨台北市長參選人陳時中是「綠共一家親」。

蘇貞昌上午視察國道汐止段坍塌路段、會前受訪時表示，蔣萬安「自認」的祖父、故總統蔣經國在世時說過，一定不能跟萬惡共匪來往，提出包括不接觸、不談判、不妥協的「三不」政策，當年和他握手時都還這樣說。

蘇貞昌指出，在他上次擔任行政院長時，蔣孝嚴質詢卻一再主張三通，「還去當中國買辦，還收台商的錢，說可以喬出境的限制，跟台商打官司還敗訴，到底誰在舔共？」

蘇貞昌表示，台灣人一代又一代，護住這塊土地、堅守家園、建設國家，是誰在兩岸間跑來跑去、牟取暴利？這一看就清楚，不必再扭曲，更不要嘲笑這些努力、認真護住這塊土地的每個人。（編輯：楊凱翔）1111106

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