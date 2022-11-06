徐定禎成立醫療界後援會 陳時中王必勝出席力挺

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民進黨苗栗縣長參選人徐定禎（前左4）6日成立醫療界後援會，黨籍台北市長參選人陳時中（前右3）、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（前右2）等人出席力挺。（徐定禎競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月6日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣6日電）民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天舉辦醫療界後援會成立大會，黨籍台北市長參選人陳時中、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝等人出席力挺，承諾升級苗栗醫療資源。

陳時中致詞表示，過去徐定禎一直提供很多苗栗在地觀點，也看到徐定禎在頭份市長任內把負債新台幣6000萬元做到盈餘3億元，也稱讚徐定禎推動擴大竹南科學園區、設置後龍科學園區，以及升級衛生福利部苗栗醫院等政策，希望徐定禎當選造福苗栗鄉親。

徐定禎致詞表示，為了改善苗栗醫療問題，多年來積極與中央商討溝通，爭取補足苗栗的醫療資源，在陳時中擔任衛福部長時，徐定禎就曾當面拜會，談論苗栗高齡醫療資源缺乏等問題，希望中央和地方共同攜手改善苗栗長輩們的健康安全。

徐定禎說，苗栗醫療建設不足是苗栗人最深的痛，苗栗鄉親必須千里迢迢到外縣市就醫，耽擱寶貴的急救時間，國民黨苗栗縣長徐耀昌做不到，就換徐定禎來做，讓苗栗開啟「大合作大建設」時代。

醫療界後援會成立大會結束後，徐定禎與陳時中一起從頭份市往竹南鎮展開車隊掃街，受到支持者歡迎。車隊抵達徐定禎竹南競選服務處後，也有熱情民眾向陳時中獻花，感謝醫護人員過去對防疫的付出。（編輯：李錫璋）1111106